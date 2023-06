Il divorzio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il perchè della smentita, niente avvocati

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli spiegano perchè per due mesi hanno smentito il divorzio

Era il 12 aprile , sono passati quasi due mesi. Dagospia lanciava la bomba: la fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Poche ore dopo la coppia, postava un video ironico sui social, dai luoghi esotici delle vacanze che erano quelle di una famiglia felice. Ed era vero che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli erano insieme in ferie, ma era altrettanto vero, che il matrimonio era terminato.

A due mesi di distanza, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, scelgono Vanity Fair. Scelgono Vanity Fair per parlare del divorzio. Hanno raccontato in una lunga intervista della fine di questo matrimonio, della scelta di divorziare e hanno anche spiegato i motivi per i quali, ad aprile, scelsero di non confermare la notizia data dal portale di D’Agostino. Lo hanno fatto per la famiglia, per i figli.

E’ finita tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis-Ultimenotizieflash.com

Perchè Sonia Bruganelli e Bonolis smentirono la notizia del divorzio

Sonia ricorda quel video ironico, e ringrazia Paolo per averlo voluto registrare e pubblicare. Bonolis dal canto suo ha commentato:

Del resto l’ironia è l’unico antibiotico all’esistenza, smorza l’impatto violento di certe cose

Quando viene chiesto loro, come mai hanno deciso di smentire, spiegano:

Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire.

ha detto Sonia Bruganelli.

Bonolis invece ha spiegato:

Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli.

I due ex hanno anche voluto specificare che non ci sono questioni economiche di mezzo. Spiegano entrambi:

Hanno scritto cose che non esistono. Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo…

Insomma tante voci ma poche cose erano vere a quanto pare. Una però lo era, nonostante le tante smentite: questo amore, da tempo, non era più quello tra due persone che si amano in modo passionale, che condividono molto altro. Eppure Paolo e Sonia lo hanno smentito in diverse occasioni, anche in interviste pubbliche. E se è vero che si deve essere liberi di dire le cose quando si desidera e come si desidera, è altrettanto vero che forse, anche nel rispetto del pubblico, negare fino allo sfinimento, non è forse la cosa più limpida.

In ogni caso, sono affari della coppia…Questo è poco ma sicuro.