Coppie VIP Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno insieme di nascosto. Paura ma di chi? Chi è di Roma sa Luisella Bianchi E' vero che Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non si sono mai lasciati e al contrario, stanno insieme di nascosto da sempre?

E’ una notizia che circola da qualche giorno sui social, ma che per il momento, non possiamo verificare in nessun modo. Possiamo inoltre dirvi che non esistono prove ma a Roma, si chiacchiera di questa coppia da tempo. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè infatti, secondo i ben informati non si sarebbero mai lasciati. E’ una notizia che per noi, sembra inattesa e anche sorprendente ma che invece, per chi bazzica in quel di Roma e nel giro dei vip romani, non stupirebbe. Si mormora a quanto pare. Si dice che Lulù e Manuel, dopo la fine del Grande Fratello VIP non si sarebbero in realtà mai lasciati ma che avrebbero annunciato la rottura, per poi continuare a stare insieme ma di nascosto.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo stanno davvero insieme?

Quanto c’è di vero in questa notizia, quanto è fondata questa news? Non è dato saperlo, anche perchè, se fosse vero, i due sarebbero stati molto attenti a non farsi vedere praticamente da nessuno. Ricordate quando Manuel e Lulù si lasciarono, quante foto circolarono poche ore dopo la rottura, di Manuel ovunque, mentre era con gli amici, con l’ex e in giro per l’Italia? Possibile dunque che nell’ultimo anno, Lulù e Manuel, siano stati così attenti da non farsi mai beccare?

Lulù e Manuel Bortuzzo-Ultimenotizieflash.com

Il gossip corre sui social

A sostenere questa tesi, sono i due esperti di gossip, Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimari.

Le indiscrezioni sui social

Non si sono mai lasciati, si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenta

scrive Scuccimari su Instagram

Se li vedrete insieme non lo so, di certo loro si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci. Abbiamo le prove, provasse qualcuno a smentire

Ma perchè Manuel e Lulù si vedrebbero di nascosto? Il motivo sarebbe legato a un uomo misterioso, che non dovrebbe sapere nulla di questa relazione.

Si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…

Queste le ultime news sulla coppia. Manuel e Lulù al momento non hanno smentito questa indiscrezione che arriva dal mondo del gossip.