Matrimonio in Sicilia per Virginia Tomarchio e Amilcar: una bellissima favola d'amore Luisella Bianchi Matrimonio da favola per Virginia Tomarchio e Amilcar: l'ex ballerina di Amici come una fata nel bosco nel giorno del si

Forse non tutti ricordato il ballerino professionista di Amici Amilcar Moret Gonzales ma nelle ultime ore si sta parlando tanto di lui, del suo matrimonio e della sua bellissima moglie. In realtà chi segue i protagonisti di Amici anche dopo il talent, sa bene che da anni ormai, Amilcar è legato a una ex ballerina del programma. Parliamo della bravissima Virginia Tomarchio. Nelle ultime ore i due sono di nuovo protagonisti delle chiacchiere gossippare dei fan del programma di Maria de Filippi. Virginia e Amilcar infatti si sono sposati e le immagini del loro matrimonio stanno facendo il giro del web commuovendo tutti. Per le nozze, Amilcar e Virginia hanno scelto una cerimonia semplice, immersi nella natura e a trionfare è stato ovviamente l’amore.

Il matrimonio di Amilcar e Virginia Tomarchio: dopo Amici l’amore

Per la cerimonia, come potrete vedere dalle foto che vi mostriamo, Virginia Tomarchio ha scelto un abito che si intonava perfettamente alla location. Infatti il matrimonio è stato celebrato in una sorta di bosco da fiaba. E proprio come una moderna cappuccetto rosso, un po’ anche bella addormentata nel bosco, Virginia ha raggiunto il suo futuro marito, indossando una mantella trasparente che ricordava quella delle protagoniste delle fiabe.

Le immagini più belle dal matrimonio di Virginia e Amilcar

Matrimonio in Sicilia per Amilcar e Virginia che sono stati coccolati in questa magica giornata da parenti e amici. Molto casual invece il look dello sposo che ha optato per un abito color marrone, una tonalità vicina a quella che ricorda i mattoni delle case ancora da ridipingere, che si abbinava anche in questo caso, in modo impeccabile con la location e con il mood della giornata. Per la festa invece cambio d’abito per Virginia che ha indossato un vestito da sposa più audace rispetto al primo, decisamente più fiabesco.