Home » Coppie VIP » Il pre matrimonio di Roberta Morise e chef Bartolini tra rose rosse e ospiti vip Coppie VIP Il pre matrimonio di Roberta Morise e chef Bartolini tra rose rosse e ospiti vip Maria Milano Che meraviglia Roberta Morise ed Enrico Bartolini: un matrimonio da favola in Toscana corona la loro favola d'amore

Roberta Morise ed Enrico Bartolini oggi sposi! Il tanto atteso giorno è finalmente arrivato e la coppia è pronta a giurarsi amore eterno nella splendida cornice di L’Andana, a Castiglione della Pescaia, in Toscana. Dopo mesi di preparativi, Roberta ed Enrico si apprestano a diventare ufficialmente «marito e moglie», circondati dall’affetto di amici, parenti e tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della ristorazione.

I festeggiamenti per questo evento speciale sono iniziati già ieri, 30 agosto, con una sfarzosa rehearsal dinner nella location scelta, un elegante resort immerso nella campagna toscana. Gli ospiti, tra cui molti vip e personalità di spicco, sono stati accolti con una cena che ha combinato raffinatezza e tradizione, anticipando l’atmosfera incantata del matrimonio. Roberta Morise e lo che Enrico Bartolini hanno documentato tutto sui social, insieme ai tanti invitati che hann condiviso la gioia di questa magica serata.

Il pre matrimonio di Roberta Morise tema e i dettagli: un tripudio di eleganza in rosso bordeaux

Il colore dominante dei festeggiamenti è il rosso bordeaux, un richiamo alla passione e all’eleganza che caratterizza questa coppia. Dagli allestimenti floreali ai dettagli della tavola, tutto richiama questa tonalità sofisticata, che si sposa perfettamente con i toni naturali e caldi della location toscana. Dalle storie Instagram degli invitati, si possono notare lunghe tavolate decorate con cura: candele e centrotavola in rosso borgogna e bordeaux che creano un’atmosfera romantica e accogliente.

Roberta Morise, per l’occasione, ha sfoggiato un look total white firmato “Francesca Piccini Bridal”. L’abito scelto è un capolavoro di artigianato: un corsetto bianco con scollatura a cuore, riccamente decorato con dettagli floreali ricamati in rilievo. Il tessuto, leggero e morbido, probabilmente in tulle o chiffon, scivola delicatamente a terra, conferendo alla sposa un aspetto etereo e romantico. Enrico Bartolini, in perfetta armonia con la sua futura sposa, ha optato per un completo bianco a doppio petto, abbinato a scarpe nere, che gli conferiscono un look elegante e sofisticato.

L’attesa del «sì»: un matrimonio che promette di essere indimenticabile

Mentre gli ultimi preparativi si compiono, l’attesa cresce. Gli invitati, giunti da ogni parte, sono pronti a celebrare insieme a Roberta ed Enrico questa giornata indimenticabile. Dopo la cena di prova di ieri sera, l’atmosfera è carica di emozione e gioia, con i protagonisti che non vedono l’ora di dichiararsi amore eterno.

L’Andana, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua atmosfera intima e raccolta, si rivela la cornice perfetta per un matrimonio da favola. Tra vigneti, uliveti e il profumo della campagna toscana, Roberta Morise ed Enrico Bartolini si preparano a vivere il giorno più bello della loro vita, un evento che si preannuncia essere non solo elegante e raffinato, ma anche ricco di emozioni e momenti indimenticabili.

Con il matrimonio di Roberta Morise ed Enrico Bartolini, la Maremma si trasforma in un luogo di festa e amore, confermando ancora una volta che la Toscana è lo scenario perfetto per le storie d’amore più belle. Auguri agli sposi!