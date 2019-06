Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli e Ferit incontro scontro, cosa succederà?

Una nuova puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore andrà in onda domani 12 giugno 2019, pronti a scoprire che cosa succederà? Facciamo il punto della situazione: in questi primi due giorni di messa in onda della soap turca abbiamo imparato a conoscere i protagonisti. Due mondi completamente diversi quelli di Ferit, ricco giovane imprenditore con una famiglia agiata alle spalle e quello di Nazli che invece ha una serie di problemi economici che non le permettono di arrivare alla fine del mese con serenità. Per fortuna con il nuovo lavoro che ha, Nazli cerca di trovare i soldi per tutto quello di cui ha bisogno: dall’affitto alle spese per la casa passando per la scuola di giapponese. Il suo sogno infatti è quello di aprire un ristorante giapponese per questo frequenta una scuola per migliorare il suo giapponese, pronta poi per parlare anche con i clienti nel suo locale…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Iniziamo con la trama di domani, eccola per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 12 GIUGNO 2019

Un importante evento mondano si sta per svolgere a Istanbul, si tratta di una festa per celebrare le floride relazioni tra Giappone e Turchia. Nazli è stata sollecitata dalla sua insegnante a parteciparvi per fare pratica e conversare in giapponese ma non sa che alla stessa festa è invitato anche Ferit, partner in affari del signor Nakatami, organizzatore dell’evento. La ragazza non si aspetta nulla di quello che invece sta per accadere…

Nel frattempo Deniz sembra essersi preso proprio una bella cotta per Nazli, la ragazza nutre i suoi stessi sentimenti? Per il momento sembra essere interessata al ragazzo, si sta innamorando di lui?

Tutto questo e molto altro nella puntata della soap turca in onda domani alle 14,45 su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda direttamente Il segreto, non essendoci più la fascia giornaliera del Grande Fratello 16.