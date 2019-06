Manifest, nuova serie tv di Canale 5: tutto quello che c’è da sapere

Sta per arrivare su Canale 5 una nuova serie tv: Manifest. Quando? Il 3 luglio 2019 in prima serata. Si tratta di una serie televisiva degli Stati Uniti d’America, in onda già su NBC. In particolare, Manifest si ispira liberamente ad un tragico accaduto risalente all’8 marzo del 2014. Stiamo parlando di un aereo disperso, il Malaysia Airlines 370 che da Kuala Lumpur, in Malesia, sarebbe dovuto arrivare all’aeroporto di Pechino-Capital, in Cina. L’aereo non è mai stato ritrovato e vennero fatte più ipotesi sulla possibile causa fino ad arrivare alle parole del Primo Ministro che affermò che, con tutta probabilità, l’aereo era precipitato nell’Oceano Indiano.

Una serie che potrebbe piacere al pubblico di Canale 5? Davvero difficile immaginare quello che sarà il risconto del pubblico visto che al momento, le nuove proposte fatte da Mediaset, come Riviera, non riscuotono molto successo.

Manifest, la nuova serie di Canale 5: il cast e la trama

Parlando di cast parliamo subito di John Dallas, sarà lui, infatti, a interpretare il protagonista di Manifest. Nella serie si chiamerà Ben Stone, un analista nonché padre modello. Melissa Roxburgh sarà invece Michela Stone. Athena Karkanis sarà Grece Stone, J. R. Ramirez sarà Jared Williams e Luna Blaise interpreterà Olive. Per quanto riguarda la trama di Manifest, come abbiamo già anticipato, è ispirata liberamente a un fatto reale. Vedremo protagonista un volo che scomparirà misteriosamente dai radar e riapparirà dopo ben cinque anni. I passeggeri di questo volo non si renderanno conto di tutti gli anni che sono passati al contrario dei loro parenti e dei loro amici. Così, gli stessi passeggeri cercheranno di capire che cosa è successo durante e dopo il volo e come mai per loro il tempo non è passato così velocemente come per i loro familiari.

Manifest: cosa vedremo nella prima puntata che andrà in onda su Canale 5 il 3 luglio?

Mercoledì 3 luglio, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la prima puntata di Manifest. Il trailer della serie è già stato trasmesso sulla rete Mediaset ma che cosa vedremo durante la puntata? Cresce infatti l’attesa per la messa in onda di questa nuova serie tv e possiamo anticiparvi che la prima puntata sarà suddivisa in tre episodi. È solo l’inizio, Il Rientro e Turbolenza. Questi i titoli dei tre episodi.

E voi seguirete la nuova serie di Canale 5? Vi ricordiamo che la prima puntata andrà in onda mercoledì prossimo.