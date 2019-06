Skam, la serie di Tim Vision, arriva su Rai 2: tutto quello che c’è da sapere

Sta per arrivare su Rai 2 una nuova serie. Si tratta di Skam Italia, una serie di Tim Vision pensata per il pubblico più giovane. A darne la notizia in anteprima è stato Blogo. La messa in onda è prevista già per il 2 ottobre di quest’anno ma in seconda serata. Le prime due stagioni di Skam Italia erano disponibili sul sito ufficiale della serie televisiva mentre per quanto riguarda la terza stagione, questa era reperibile solo ed esclusivamente su Tim Vision e, dunque, disponibile soltanto per gli abbonati al servizio. Questa situazione ha causato diversi commenti negativi da parte dei numerosi fan di Skam Italia che adesso possono invece gioire.

Skam Italia: la trama e il cast della nuova serie di Rai 2

Skam Italia vede protagonisti degli studenti del liceo scentifico Kennedy di Roma. Tema centrale è la relazione tra Eva Brighi e Giovanni. La giovane studentessa ha dovuto fare un lungo percorso per farsi notare dagli altri ed essere quindi qualcuno all’interno del liceo che frequenta. Al suo fianco, Eva ha delle amiche molto importanti: Eleonora, Silvia, Sana e Federica. Per quanto riguarda il cast della nuova serie che sarà presto trasmessa su Rai 2, Eva Brighi è interpretata da Ludovica Martino. A dare il volto al fidanzato Giovanni ritroviamo invece Ludovico Tersigni. Benedetta Gargari sarà Eleonora, Greta Ragusa sarà Silvia, Beatrice Bruschi sarà Sana e Martina Lelio sarà invece Federica.

Skam Italia: saranno trasmesse anche le altre due stagioni?

I fan di Skam Italia si chiedono però se anche le altre due stagioni saranno trasmesse su Rai 2. Probabilmente è ancora presto per dirlo ma vi terremo sicuramente al corrente e, nel frattempo, vi diamo qualche anticipazione sulla seconda stagione della serie. Il protagonista della seconda stagione si chiama Martino e il tema principale sarà la sua omosessualità. Martino è circondato dai suoi amici Elia, Luca e Giovanni. E proprio di quest’ultimo, Martino si prenderà una cotta. In quel momento il giovane capirà il suo orientamento sessuale. Successivamente però, Martino si innamorerà di una new entry della scuola, Niccolò. Sarà una seconda stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Martino ha paura del giudizio dei suoi compagni e racconterà un sacco di bugie per nascondere la verità. Come andrà a finire?