L’Isola di Pietro 3: nel cast anche Francesca Chillemi, ecco le prime anticipazioni

Dopo il buon riscontro della stagione d’esordio e la buona riuscita della seconda emissione, torna nella prossima stagione televisiva con nuovi episodi L’Isola di Pietro: la fiction di Canale Cinque che vede protagonista il cantante Gianni Morandi nei panni di un pediatra e indagatore. Oltre alle molte riconferme, la terza stagione de L’Isola di Pietro vedrà l’ingresso di nuovi personaggi interpretati da altrettanti attori famosi: una su tutte è Francesca Chillemi che, abbandonerà la vita clericale di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti, per approdare in L’Isola di Pietro 3 con un ruolo quasi del tutto inedito.

Qui di seguito, leggiamo le prime anticipazioni apparse su web e settimanali in merito alla nuova stagione de L’Isola di Pietro, in onda con tutta probabilità già dal prossimo mese di settembre.

L’Isola di Pietro 3: le anticipazioni e le ultime news

Anche quest’anno sono confermate la location e alcuni fra i protagonisti principali della saga de L’Isola di Pietro. Nei sei nuovi episodi, infatti, ritroveremo Pietro Sereni (medico del paese di Carloforte, in Sardegna) che oltre a occuparsi dei suoi piccoli pazienti si ritroverà faccia a faccia con un nuovo caso di cronaca da risolvere.

Fra le novità del cast, vedremo tre new entry e tanti riconferme come Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego). Ma ci sarà anche Francesca Chillemi: l’attrice interpreterà una madre la cui figlia è implicata nella nuova trama crime de L’Isola di Pietro 3. Francesca Chillemi è volto amatissimo dalle fiction di Rai 1, Che Dio ci aiuti, dove veste i panni di Azzurra ( dovrebbe ritornare anche nella prossima stagione della serie).

Altra new entry è Francesco Arca: il suo ruolo è ben definitivo. Nella fiction sarà Valerio Ruggeri ed sarà il nuovo vicequestore della città di Carloforte. Non meno importante è l’ingresso nel cast di Caterina Murino: anche lei – come la Chillemi – sarà una mamma che vedrà i suoi due figli coinvolti nel giallo di questa terza stagione della fiction. Un cast che si arricchisce di volti amatissimi dal pubblico: si punta quindi a conquistare il pubblico che è affezionato a questi attori oltre che alla qualità del prodotto?

La trama de L’Isola di Pietro 3 è ancora top secret ma tutto lascia intendere che, oltre alla classica storia crime, la narrazione porterà il dottor Sereni a fare fronte a nuove problematiche familiari che ne mineranno la tranquillità.

Nel cast sembra non ci sarà Lorella Cuccarini che – oramai fuggita in Rai – nella prossima stagione televisiva tornerà a fare la conduttrice per uno o più programmi.