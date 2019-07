La strada di Casa 2 presto su Rai 1: anticipazioni e trama della seconda stagione

Nel dicembre del 2017 abbiamo salutato Fausto e la sua famiglia con un’ultima puntata de La strada di casa dal finale aperto. E presto rivedremo tutta la famiglia. Andrà in onda infatti tra qualche mese su Rai 1 La strada di casa 2. La seconda stagione della fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere è stata presentata oggi nella giornata dei palinsesti della Rai. Possiamo quindi darvi qualche anticipazione in merito alla serie di Rai 1 che torna con 6 nuove puntate e un nuovo mistero. Ricorderete che Fausto, dopo un lungo periodo di convalescenza ha ricordato di non aver ucciso Paolo ma ha anche ricordato di aver visto suo figlio quella sera…Ma ci saranno altri grandi misteri che sconvolgeranno la vita già abbastanza movimentata della famiglia. Fausto infatti, come ricorderete, dovrà pagare non per l’omicidio ma per un altro reato e poi, sarà coinvolto, suo malgrado, in un altro caso…Riuscirà a dimostrare di non essere la persona che tutti credono che sia?

Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni de La strada di casa 2 in arrivo su Rai 1.

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI E NEWS: LA TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE

La seconda stagione de La strada di casa si apre con nuovi misteri da svelare. Fausto, uscito dal carcere dopo aver scontato una pena di tre anni per una truffa nell’importazione di bovini non certificati, deve far fronte a un nuovo incubo. Viene sorpreso sulla scena di un delitto. Si professa innocente, ma il determinatissimo commissario Concetta Leonardi fatica a credergli: tutti gli indizi portano a lui. Anche perché quel delitto è preceduto da un altro mistero che coinvolge il primogenito di Fausto, Lorenzo, imprenditore del birrificio artigianale Morra, e la sua promessa sposa Irene alla vigilia del loro matrimonio. Irene, infatti, non si è presentata alla celebrazione del rito in chiesa, è scomparsa senza lasciare tracce la notte prima delle nozze. La vita di cascina Morra, dopo anni, è di nuovo sconvolta da eventi inspiegabili. Ma cosa ha a che fare la scomparsa di Irene con l’omicidio di cui è accusato Fausto? Perché Lorenzo sembra nascondere un segreto? Baldoni, che è come un padre per Irene, riabilitato nel suo grado di capo del distretto veterinario di Fara, non si dà pace. Ma questa volta è al fianco di Fausto nella ricerca della verità. Nuovi personaggi movimentano la vita di cascina Morra, tra questi lo spregiudicato manager Valerio Costa, che entrerà nella gestione del birrificio. Gloria, perno della famiglia, dovrà fare i conti con un’insospettabile fragilità, mentre Milena sarà travolta da un amore tormentato. La ribelle Viola, in bilico tra i fantasmi del passato e il suo talento artistico, si troverà suo malgrado coinvolta nelle vicende di Mauro, giovane ex-compagno di cella di Fausto integrato nella comunità di cascina Morra. In un crescendo di emozioni e colpi di scena i misteri si intrecceranno in una storia dal ritmo incalzante fino a sciogliersi in un finale sorprendente.

LA STRADA DI CASA 2 NOTE TECNICHE: DAL CAST ALLA REGIA

Scritto da Andrea Valagussa, Mauro Cristiani, Maura Nuccetelli, Elisa Zagaria, Francesco Arlanch, Donatella Diamanti, Francesco Balletta

Con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Sabrina Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo Poggio, Roberto Gudese

Regia di Riccardo Donna

Una coproduzione Rai Fiction-Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi Serie in 6 serate – Mistery drama