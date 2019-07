La vita promessa 2 al via le riprese: la trama e le prime anticipazioni

Si parte! Pochissime ore fa Luisa Ranieri sui social ha postato una foto direttamente dal set. E nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, è stata ufficializzata la presenza nel palinsesto della prossima stagione di Rai 1, de La vita promessa. Dopo il grande successo della prima stagione, le drammatiche vicende dei Rizzo, una famiglia di emigrati siciliani nel sobborgo italiano di Manhattan, proseguono in uno dei capitoli più bui della storia americana: la Grande Depressione. Cosa succederà quindi ne La vita promessa 2? Arrivano le prime anticipazioni che ci rivelano la trama di questa seconda stagione di una delle fiction più apprezzate dell’ultimo anno su Rai 1.

Ricordiamo che avevamo lasciato Antonio, in California per scappare da Spanò fidanzato, senza dire però chi fosse la fortunata. Sarà anche lei una delle protagoniste della storia?

LA VITA PROMESSA 2 IN ONDA SU RAI 1 IL PROSSIMO ANNO: ECCO LE PRIME ANTICIPAZIONI

Carmela e i suoi figli affrontano questi anni difficili con il coraggio di sempre: una lotta interna alle comunità di immigrati dà vita a un’ondata di sfratti contro cui Carmela combatte, incalzata da Rosa, la nuora che ha ereditato la passione politica del primo figlio di Carmela, Michele, ucciso per ordine di Spanò, e da cui la ragazza ha avuto un figlio. Ma i contrasti tra donna Carmela e Rosa non mancano e finiscono per provocare la sparizione inspiegabile di Rocco, il fratello menomato dei Rizzo, l’unico che ancora viveva con la madre e che come ricorderete non è autonomo ma ha un ritardo mentale. Carmela è preda di una solitudine inguaribile, quando ritorna dall’Italia Amedeo Ferri, mentore della famiglia Rizzo e galante corteggiatore, pronto di nuovo a starle vicino e a sostenerla in tutto, con la segreta speranza di conquistare definitivamente il suo cuore. Carmela infatti non ha mai ceduto, e anche per questo motivo Amedeo era tornato in Italia. E’ arrivato adesso il momento di aprire il suo cuore?

Tra melodramma fiammeggiante e gangster movie, un nuovo classico che fonde la tradizione del neorealismo con l’immaginario del cinema di genere italoamericano e mette al centro una figura di madre combattiva ma non per questo buona a tutti i costi.

Per il momento non ci sono altre anticipazioni ma, immaginiamo che Carmela avrà ancora una volta a che fare con Sapnò che le darà del filo da torcere.