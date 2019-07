Angela la nuova fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada: le prime anticipazioni

Vanessa Incontrada è un volto amatissimo dal pubblico di Rai 1 che segue sempre con grande passione le fiction di cui l’attrice spagnola è protagonista. Nell’ultima stagione televisiva l’abbiamo rivista anche nel suo ruolo in Non ditelo al mio capo ma probabilmente in autunno, la rivedremo nelle vesti di un’altra donna coraggiosa. Questa volta Vanessa è Angela, è questo il titolo della nuova fiction in onda tra il 2019 e il 2020 sulla rete ammiraglia Rai. Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, sono arrivate le prime anticipazioni relative alle fiction e alle serie tv in onda nella prossima stagione a partire da settembre. E abbiamo quindi anche le prime anticipazioni relative alla fiction Angela. Scopriamo quindi qualche dettaglio in più dalla trama al cast della fiction di rai 1.

La storia raccontata nella fiction è quella di una mamma che ha perso da poco tempo suo figlio a causa di un incidente stradale. La vita di Angela però non è ancora stata scossa da un evento ancora più traumatico che la cambierà per sempre: un omicidio.

Tra gli altri protagonisti della serie anche Giuseppe Zeno che torna dopo il grande successo di Mentre ero via e la partecipazione di Katia Ricciarelli. Angela è una fiction in tre puntate.

ANGELA LA NUOVA FICTION DI RAI 1 CON VANESSA INCONTRADA: LE ANTICIPAZIONI

Angela ha perso il figlio Matteo di nove anni da pochi mesi, in un incidente stradale. Una tragedia che l’ha spezzata e ha condizionato per sempre il suo carattere solare ed empatico. Si rifugia nella casa di famiglia in un paesino su un’isola dell’arcipelago toscano, dove Elena, una misteriosa vicina, la convince a ospitare per una notte i suoi bambini, Bruno e Valentina. Quella

che doveva essere una nottata tranquilla si rivela l’inizio di un incubo: Angela assiste all’omicidio di Elena per mano di un uomo spietato, un esecutore, forse un mercenario, e intraprende una fuga disperata per salvare sé stessa e i bambini.

In questa travagliata avventura, Angela si imbatte in una serie di personaggi: il capitano Sforza, una figura ambigua e temibile; Elisa, una cantante lirica decaduta che vive in una baracca sul Tevere e che aiuterà Angela e i bambini a nascondersi; e il suo ex marito, Lino, a cui Angela non ha mai perdonato l’incidente in cui è morto Matteo. Angela viene

accusata ingiustamente della morte di Elena ed è costretta a fuggire ancora, attraverso l’Italia, da nord a sud, ricercata dalla polizia e inseguita dai

killer, per salvare quei due bambini che appena conosce. È un viaggio pericoloso, ma anche tenero e purificatore. Grazie anche al misterioso Kim,

l’uomo che la madre dei bambini aspettava, Angela troverà la strada per metterli in salvo.

A metà tra road movie e favola nera, una storia popolare moderna che racconta l’esperienza riparativa di una donna rispetto alla sua maternità perduta.

Scritto e diretto da Andrea Porporati, Maria Porporati

Con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Simone Montedoro, Marco Cocci

Prodotto da Matteo Levi per 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction Serie in 3 serate – Action thriller