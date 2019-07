Ognuno è perfetto serie tv Rai 1: tutto quello che c’è da sapere

La Rai si prepara alla prossima stagione televisiva con numerose conferma ma anche con tante novità. E a proposito di novità, parliamo di una delle nuove serie tv che vedremo prossimamente proprio su Rai 1. Si tratta di Ognuno è perfetto, una serie che sarà protagonista sulla rete per tre prime serate. Scritta da Fabio Bonifacci, Ognuno è perfetto vede la regia di Giacomo Campiotti. Questa nuova serie racconterà l’amore e la diversità. Andiamo a scoprire il cast di Ognuno è perfetto e la trama della serie tv che andrà in onda prossimamente su Rai 1.

Ognuno è perfetto, la nuova serie presto in onda su Rai 1: ecco chi farà parte del cast

Chi saranno gli attori che daranno vita ai personaggi della nuova serie tv di Rai 1 Ognuno è perfetto? Il cast di questa serie è ricco di molti volti noti ai telespettatori del piccolo e grande schermo italiano. Partiamo dall’apprezzatissimo Edoardo Leo, da Cristiana Capotondi, Gabriele Di Bello e Piera Degli Espositi che interpreterà Emma. In Ognuno è perfetto ci sarà anche la partecipazione speciale di Lele Vannoli e, ancora, la partecipazione di Nicole Grimaudo. Un cast molto interessante, quindi, per la nuova serie che andrà molto presto in onda sulla prima rete della Rai 1. Ma la curiosità cresce, per cui scopriamo di più sulla trama di Ognuno è perfetto.

Nuova serie tv di Rai 1 Ognuno è perfetto: ecco la trama che appassionerà i telespettatori

Il protagonista di Ognuno è perfetto è Rick, un ragazzo di ventiquattro anni affetto da sindrome di Down ma pieno di sogni da realizzare, proprio come chiunque alla sua stessa età. Il giovane Rick desidera più che mai trovare un lavoro vero. Vero perché per anni e anni ha svolto dei tirocini e degli stage che poi si sono rivelati fasulli. Il papà di Rick, Ivan, ha anche ceduto la sua attività per poter stare più vicino a suo figlio. Ivan cercherà di aiutare Rick nella sua missione, purtroppo piena di tante porte in faccia. Finalmente però arriva il sereno. Rick realizza il suo sogno e inizia a lavorare in una fabbrica di cioccolato. La proprietaria si chiama Miriam e decide di assumere il giovane nel reparto dedicato al packaging. A gran sorpresa, l’intero reparto è gestito da ragazzi disabili, proprio come la proprietaria Miriam desiderava. Qui ogni ragazzo ha il suo compito specifico. Grazie al suo lavoro, Rick non solo riuscirà a farsi dei nuovi amici ma troverà anche l’amore, Tina, una giovane ragazza dell’Albania, anche lei con la sindrome di Down. Tina ricambia i sentimenti di Rick ma qualcosa impedirà il loro amore. La madre della ragazza, infatti, è circondata da un passato misterioso e brutale che la costringerà in qualche modo a lasciare l’Italia e a portare con lei Tina. A questo punto, Rick è disposto a fare di tutto per la sua ragazza e, insieme ai suo amici della fabbrica, partirà per andare a riprendere la sua Tina.