Bella da morire la nuova fiction di Rai 1: le storie di Eva e Giorgia legate da un filo invisibile

In un mondo in cui le donne continuano a morire per mano degli uomini; in una Italia in cui omicidi e violenze tra persone che dovrebbero amarsi sono all’ordine del giorno, quasi non ci si stupisce più di fronte alle notizie del Tg che raccontando di uomini che uccidono le donne e donne che uccidono i loro uomini. In questo periodo particolarmente complicato per le relazioni, arriva su Rai 1 la fiction Bella da morire.

Bella da morire è una storia di uomini contro le donne, che scava

nella carne e nelle paure della società di oggi. Un’indagine che esplora e scardina i pregiudizi e le convinzioni comuni, a partire da quelli della sua

protagonista. Storie di donne che si intrecciano e che ci invitano anche a riflettere su quanto spesso, i sentimenti offuschino la ragione e non permettano di rendersi conto di chi si ha al proprio fianco. Tra i protagonisti della serie, la bravissima Cristina Capotondi e Matteo Martari sempre più volto della serialità di Rai 1 ( tra gli ultimi successi I Medici e Non uccidere).

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova fiction di Rai 1 Bella da morire che dovrebbe andare in onda tra il 2019 e il 2020. Le puntate di Bella da morire sono quattro.

BELLA DA MORIRE LA NUOVA FICTION DI RAI 1: ECCO LA TRAMA

Eva Cantini, ispettrice di polizia, è una donna forte che, per paura di soffrire, vive la vita sempre all’attacco. Gioia Scuderi, la reginetta dai sogni

infranti, è la più bella ragazza del paese che viene trovata morta in fondo al lago. Due donne lontane Eva e Gioia, eppure misteriosamente legate da un filo invisibile. Un omicidio che ha contorni pericolosi e ipnotici come le rive di quel lago. Un’alleanza tra donne diverse – un detective, un magistrato e un medico legale – per cercare la verità e dare giustizia a una ragazza diversa da tutte le altre, la cui unica colpa era amare e voler essere amata.

Lo stesso desiderio che Eva per la prima volta si troverà a provare per un uomo che sembra giusto e che invece si rivela sbagliato.

Scritto da Filippo Gravino, Flaminia Gressi, Davide Serino

Con Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante della Rovere, Margherita Laterza, Benedetta Cimatti, Gigio Alberti, Elena Radonicich, Paolo Sassanelli, Anna Ferruzzo, Fausto Maria Sciarappa, Denis Fasolo

Regia di Andrea Molaioli

Prodotto da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Claudia Aloisi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction

Serie in 4 serate – Giallo