Don Matteo 12 anticipazioni e news: c’è anche il ritorno del capitano Tommasi

In questa pazza estate divisa tra caldo e fresco autunnale, la Rai ha deciso di accompagnare il pubblico della prima rete con le repliche di Don Matteo, dal mattino alla prima serata, il prete più amato del piccolo schermo ci sta tenendo davvero tanta compagnia! Ma i fans della fiction di Rai 1 non vedono l’ora di seguire Don Matteo 12 che dovrebbe arrivare, come anticipato anche nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, nel gennaio del 2020. Che cosa succederà nella dodicesima stagione di Don Matteo, una delle poche fiction che ancora oggi riesce a incassare ascolti da record nonostante la longevità? Ve lo raccontiamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della dodicesima stagione di Don Matteo.

Si era detto che la dodicesima stagione avrebbe potuto vedere una sorta di testimone tra Terence Hill e un suo ipotetico sostituto e successore ma per il momento, nulla di fatto. Sarà ancora Terence Hill il protagonista dell’amatissima fiction di Rai 1. Per quello che riguarda i nuovi ingressi, assolutamente da non perdere l’arrivo di Dario Aita amatissimo dal pubblico di Rai 1 e non solo ( in particolare dalle giovani e anche meno giovani).

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI E NEWS SULLA TRAMA DELLA DODICESIMA STAGIONE

Dopo il successo delle precedenti stagioni, a venti anni dal suo esordio su Rai1, torna Don Matteo e si rinnova ancora, proponendo dieci film da

100’ che hanno come tema conduttore i dieci comandamenti.

Al centro sempre Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo Cecchini, un triangolo capace di creare un racconto dove risate, emozioni e commozione convivono, dando vita ad un mondo unico. Accanto a loro, in ogni puntata, importanti guest star, tra cui anche Tommasi. Il che è una notizia visto che, come ricorderete, Simone Montedoro aveva lasciato, non senza polemiche, il cast della fiction di Rai 1. Vedremo quale sarà il suo ruolo in questa 12esima edizione.

Tante le novità: avevamo lasciato Anna e Marco felici e innamorati,

pronti a impegnarsi e cambiare l’una per l’altro. Ma le cose non vanno sempre come si desidera. Lo sa bene Anna che, delusa dal comportamento del PM Nardi, mette in dubbio il loro amore. Sono davvero fatti l’una per l’altro? A complicare le cose, l’arrivo a Spoleto di Sergio, un trentenne affascinante e misterioso dal passato oscuro, che spinge Anna ulteriormente in crisi.

In canonica, Sofia fa i conti con una situazione difficile, che la costringe

a confrontarsi con una realtà più grande di lei legandola indissolubilmente a Jordi, un ragazzo della sua scuola emarginato e bullizzato, ma che

sembra disposto a tutto per realizzare il suo sogno, il ballo. E se Sofia deve crescere, Ines, una bambina di sei anni con una storia dolorosa alle spalle, deve imparare a vivere con spensieratezza la sua infanzia e, con l’aiuto di Don Matteo, Anna e Marco, a fare pace col suo passato. Don Matteo come sempre rimane per tutti un punto di riferimento anche nelle situazioni più critiche, capace di infondere una vera speranza.