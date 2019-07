La Verità sul Caso Harry Quebert: la serie con Patrick Dempsey sbarca su Canale 5

Canale 5 sta iniziando a mandare in onda i promo delle prossime serie che verranno trasmesse sulla rete. Tra le tante novità ci sarà anche La Verità sul Caso Harry Quebert, con Patrick Dempsey. Non è ancora stata ufficializzata la data di messa in onda della serie tv ma probabilmente bisognerà attendere il mese di settembre per vederla su Canale 5. Si tratta di dieci episodi che andranno in onda sulla rete Mediaset in prima serata. La Verità sul Caso Harry Quebert è già andata in onda su Sky Atlantic e adesso si prepara a ritornare sul piccolo schermo. Conquisterà il pubblico di Canale 5 dopo l’ottimo successo avuto sulla pay tv? Intanto andiamo a capire di più sulla trama e il cast.

La trama de La Verità sul Caso Harry Quebert, racconto di un amore proibito: come andrà a finire?

La Verità sul Caso Harry Quebert è una serie tratta dal romanzo di Joel Dicker. La nuova serie che arriverà presto su Canale 5 parla dell’amore proibito tra un professore e una sua alunna. Il protagonista della storia si chiama, per l’appunto Harry, ha trentacinque anni e insegna letteratura. Lei ha soli quindici anni e si chiama Nola. Harry e Nola si innamorano e vogliono scappare insieme e lontano. Improvvisamente però la ragazzina scompare e il suo corpo viene recuperato dopo trent’anni proprio nel giardino di Harry Quebert. Il professore, in questi anni, è diventato un famoso scrittore e, proprio l’accaduto, potrebbe rovinare per sempre la sua carriera. Quale sarà la verità? Sarà stato davvero Harry? Che cosa si nasconde dietro la scomparsa e la morte della giovanissima Nola?

La Verità sul Caso Harry Quebert: chi ci sarà oltre Patrick Dempsey?

Come abbiamo già anticipato, il protagonista di La Verità sul Caso Harry Quebert sarà proprio l’amatissimo Patrick Dempsey che interpreterà il professore. Al suo fianco ci sarà Kristine Froseth che interpreterà Nola, la studentessa di cui poi si innamorerà. Nel cast ci sarà anche Ben Schnetzer, ovvero Marcus Goldman nella serie, l’allievo che troverà ispirazione per il secondo libro e aiuterà Harry nelle indagini.

Curiosi di vedere la nuova serie tv La Verità sul Caso Harry Quebert? Un ruolo totalmente diverso quello che Dempsey interpreta in questa serie tv rispetto al dottore amatissimo di Grey’s Anatomy. Le fans italiane lo seguiranno? Continuateci a seguire perché molto presto vi comunicheremo anche la data ufficiale di messa in onda!