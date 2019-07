Orange is the new Black 7 sta per arrivare: ma dove eravamo rimasti?

Data da segnare sul calendario, fatto. Giorni mancanti: solo tre. Orange is the new black season 7 sta per arrivare. Il 26 luglio 2019 in tutto il mondo Netflix lancerà la settima stagione di una delle serie più amate e viste sulla piattaforma. E ovviamente noi la seguiremo per scoprire insieme a voi quale sarà il gran finale. Ma prima di vedere gli ultimi episodi vogliamo rinfrescarci la memoria facendo il punto della situazione per ricordare quello che era successo nelle ultime puntate della serie? Dove eravamo rimasti? Avevamo lasciato Piper finalmente libera ma con la consapevolezza di essere legata indissolubilmente ad Alex…Cosa farà adesso la nostra protagonista? Dopo essersi sposata in carcere con Alex, quel futuro attende le due detenute?

ORANGE IS THE NEW BLACK 7 STA PER ARRIVARE, MA DOVE ERAVAMO RIMASTE?

Che cosa era successo nell’ultimo episodio della sesta stagione della serie americana? Come ricorderete, le detenute erano pronte a farsi la guerra ma in realtà alla fine, la partita a pallone si era trasformata in qualcosa di divertente per tutti tranne che per Barbara e Carol. Le due avrebbero voluto uccidere Frida ma alla fine si sono massacrate a vicenda nello sgabuzzino. Frida quindi è ancora libera di continuare a “godersi” la sua detenzione in carcere. Alex e Chapman si sono sposate e adesso Piper è delusa dal fatto di dover lasciare il carcere, si è resa conto di amare Alex e saperla da sola in quella prigione la preoccupa moltissimo. Nel frattempo per Lorna è arrivato il momento di mettere al mondo suo figlio…

Piper una volta uscita dal carcere fa subito i conti con la realtà. Tutti pensavano che anche per Blanca sarebbe arrivato il momento di ritrovare il suo Diablo ma in realtà la ragazza, una volta fuori dal carcere, viene prelevata dal’immigrazione ed è costretta a tornare nel suo paese. Brutte notizie anche per Tasty che viene condannata per omicidio di secondo grado. Non riesce a dimostrare la sua non colpevolezza…

E adesso gli ultimi episodi: anche in questa stagione dovrebbero essere 13 gli episodi di Orange is the new black. Appuntamento quindi al 26 luglio 2019 per l’uscita della stagione finale su Netflix.

