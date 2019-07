The Resident 2 news: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione

Con 2,3 milioni di spettatori, The Resident saluta il pubblico di Rai 1 che non si è particolarmente affezionato a questa serie, anche se, visti i numeri delle altre reti, possiamo comunque considerare un ottimo risultato quello portato a casa dalla rete ammiraglia Rai. Non sappiamo però se questi numeri basteranno a portare in prime time anche The Resident 2 ( negli Usa in questi giorni viene pubblicizzata la season 3, visto il successo delle prime due stagioni). Possiamo però, raccontarvi quello che succederà nella seconda stagione di The Resident. Come avrete capito anche dall’ultima puntata della serie americana in onda ieri su Rai 1, Conrad e Nic hanno deciso di restare a lavorare in ospedale nonostante la presenza del dottor Bell. Lo fanno per due motivi: in primis perchè grazie al loro lavoro potranno salvare molte vite, in secondo luogo perchè adesso, ai piani alti potrebbero avere una persona che sta dalla loro parte, il padre di Conrad.

Ma che cosa succederà quindi in questa seconda stagione di The Resident e chi sarà questa volta “il nemico” dei medici che stanno dalla parte dei pazienti?

THE RESIDENT 2 ANTICIPAZIONI: ECCO LA TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE

Visto il successo che la serie ha riscosso negli Usa, la seconda stagione sarà composta da ben 23 episodi, più lunga quindi della prima. Ci saranno nuovi ingressi e soprattutto tanti casi in ospedale, anche delle situazioni molto complesse da superare ( come il blackout dei primi episodi, una cosa che tra l’altro abbiamo visto anche in New Amsterdam).

In particolare in The Resident 2 vedremo di nuovo Conrad e Nic protagonisti. Ricordate che la sorella di Nic aveva detto a Conrad prima di essere ricoverata nella struttura per disintossicarsi che anche sua sorella ha dato diversi problemi alla famiglia anche se lui non sa nulla di tutto questo? Nella seconda stagione di The Resident grazie a una serie di flashback vedremo quello che è successo alla brava infermiera in passato…Vedremo anche come si troveranno Conrad e suo padre a lavorare per la prima volta insieme…Non solo, le condizioni di salute del padre di Conrad si aggraveranno improvvisamente e il giovane specializzando dai super poteri dovrà vedersela con sentimenti ed emozioni che non ha mai provato…Devon continua il suo percorso di specializzazione ma deve anche prendere delle decisioni importanti: sposerà la sua fidanzata? Sembra proprio che anche la dottoressa Mina debba fare i conti con le questioni di cuore…

THE RESIDENT 2: ECCO IL CAST DELLA SECONDA STAGIONE

Matt Czuchry (Dott. Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Infermiera Nicolette Nevin), Manish Dayal (Dott. Devon Pravesh), Shaunette Renée Wilson (Mina Okafor), Bruce Greenwood (Dott. Randolph Bell), Malcolm-Jamal Warner (Dott. AJ Austin), Glenn Morshower (Marshall Winthrop) – questi ultimi due diventano personaggi principali, dopo essere apparsi nella prima stagione – e le new entry Jane Leeves (Dott.ssa Kitt Voss) e Jenna Dewan (Julian Lynn). Melina Kanakaredes (Lane Hunter) appare solo come guest in alcuni episodi . Probabilmente in questo caso, scopriremo che cosa le è successo nel corso del processo.

THE RESIDENT 2 QUANDO ANDRA’ IN ONDA IN ITALIA IN CHIARO?

Per quanto riguarda invece la messa in onda, The Resident 2 è già stata trasmessa negli Usa, che si preparano invece alla terza stagione ( in onda dal 24 settembre). Ma The Resident 2 non andrà in onda su rai 1 questa estate. Da martedì infatti sbarca in prime time su Rai 1 Velvet Collection. La Rai potrebbe mandare in onda The Resident 2 nell’estate 2020.