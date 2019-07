The Resident ultima puntata: per il dottor Bell finale dolce amaro

Il 23 luglio 2019 su Rai 1 è andata in onda l‘ultima puntata di The Resident. Non è stato il grande successo dell’estate, non ha portato a casa gli stessi risultati di The Good Doctor ma sicuramente la serie è un ottimo prodotto e infatti negli Usa è in arrivo anche la terza stagione. Difficile sapere se la prossima estate vedremo anche The Resident 2 in Italia ma nel frattempo possiamo raccontarvi quello che è successo nell’ultima scoppiettante puntata in onda proprio ieri su Rai 1.

THE RESIDENT ULTIMA PUNTATA: PER LA DOTTORESSA LANE IL GIUSTO FINALE

Conrad, Nic e Devon sono ancora convinti di quello che la dottoressa ha fatto ma non hanno le prove per dimostrare la colpevolezza della Lane. Nel frattempo in ospedale si continua a lavorare e i casi non mancano. Nic viene seguita e minacciata e non sa come difendersi mentre Conrad cerca di aiutarla.

Intanto la dottoressa Okafor deve fare i conti con le sue emozioni. Ha una storia con il giovane insegnante che ha avuto il trapianto del cuore di recente e proprio mentre sono insieme lui si sente male e ha bisogno di una operazione difficilissima. Per fortuna grazie all’arrivo del nuovo dottore in ospedale, Mina può aiutare l’uomo di cui forse si è innamorata.

Nic chiede aiuto a una infermiera che lavora nella clinica privata della dottoressa Lane per avere le cartelle mediche che dimostrerebbero la colpevolezza dell’oncologa. La donna in un primo momento rifiuta ma poi chiede a Nic di andare in clinica. Quando però lei arriva si rende conto che si tratta di una trappola e viene arrestata per furto con scasso. Conrad è costretto a chiedere aiuto a suo padre per pagare la cauzione di 100 mila euro ma nel frattempo c’è una clamorosa novità. Devon che è di turno al pronto soccorso scopre che la paziente ipocondriaca che solo una settimana prima era stata da lui visitata ha fatto la chemio.E capisce quindi qual è il grande segreto della dottoressa Lane: cura le persone che non hanno il cancro e per questo ha un alto tasso di guarigioni, i suoi pazienti non sono mai stati malati.

Nic viene rilasciata grazie ai soldi del padre di Conrad che in cambio gli chiede qualcosa…Conrad, Devon e Nic sanno che l’unica cosa da fare è parlare con Bell ma prima di farlo chiamano l’FBI. Il nuovo direttore sanitario sembra essere disposto ad aiutarli. Poi parla con Lane di quello che ha scoperto e le dice che può fare solo una cosa: distruggere le cartelle mediche. Ma in realtà anche lui la sta vendendo: chiama l’FBI per smascherarla e anche per prendersi il merito.

Ma proprio mentre si gode il suo nuovo successo scopre qualcosa che forse non gli piacerà e per lui il finale è dolce amaro. Il nuovo presidente dell’ospedale è il padre di Conrad…Ecco quello che l’imprenditore ha chiesto a suo figlio…La dottoressa Lane viene arrestata mentre Nic e Conrad ricominciano la loro storia d’amore da dove avevano lasciato…

