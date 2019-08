Giulia Michelini ha chiesto a suo figlio di fare una parte in Rosy Abate, voleva averlo sempre vicino (Foto)

Siamo tutti in attesa di vedere in tv la fiction Rosy Abate 2 con Giulia Michelini che un po’ di tempo fa ha già anticipato che dovremo attendere un po’ oltre la fine dell’estate, ma l’attrice a Grazia ha rivelato anche altro (foto). La Michelini non parla molto della sua vita privata, è così riservata, tiene ben distanti professione da vita reale, ma questa volta ha confidato una cosa che riguarda suo figlio Cosimo. Un figlio nato quando aveva solo 19 anni dal legame con il velista Giorgio Cerasuolo e che oggi 14enne ovviamente ha già costruito parte del suo mondo. A Giulia era venuto in mente che il suo non più bambino potesse interpretare un piccolo ruolo nella sua fiction, voleva tenerlo vicino, non restare troppo a lungo distante lui. Cosimo ha però rifiutato e anzi ha chiesto alla sua mamma se fosse impazzita.

LE DIFFICOLTA’ DI GIULIA MICHELINI NELLA SECONDA STAGIONE DI ROSY ABATE

Non è stato semplice per l’attrice che tutti adoriamo tornare sul set in quel ruolo così duro, drammatico, doloroso. E’ stata a lungo indecisa se accettare o meno, alla fine l’ha fatto ma ha pensato che se avesse avuto suo figlio sul set entrambi non avrebbero sofferto. Si è sbagliata e adesso è felice del no di Cosimo: “Lui è troppo fico, mi fa ammazzare, lui è il mio faro nella notte. Sul mio lavoro è super critico, ma siccome è molto affettuoso, quando vede che ho qualche esitazione mi sta vicino, mi aiuta a ripetere una parte. Ma credo che di tutta la serie di Rosy abbia visto sì e no dieci minuti, non gli interessa. Questa volta avevo anche provato a coinvolgerlo, a proporgli una particina. Quando mi hanno chiesto di tornare a essere Rosy mi è come scoppiata una bomba dentro, ho passato mesi difficili a decidere”.





Pensava potesse essere la scelta giusta averlo vicino ma quando lui le ha detto “Mamma ma sei pazza” ha provato sollievo: “Forse gliel’ho chiesto proprio per sentirmi dire di no, per capire che cosa gli passa per la testa in tempi in cui tutto è immagine da condividere sui social. Ma ormai è autonomo, ha la sua vita, le sue regate, le cose a cui tiene, ha la mia stessa tempra”.