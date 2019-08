Shades of Blue 3 da stasera su Top Crime: Harlee ancora minacciata da Stahl, cosa ne sarà di lei?

Finisce l’attesa per chi stava aspettando di vedere in chiaro la terza e ultima stagione di Shades of Blue, la serie con Jennifer Lopez protagonista. Purtroppo Mediaset, che aveva mandato la prima stagione in onda anche su Canale 5, ha deciso di rinunciare alla messa in onda sulla rete ammiraglia della serie. Un peccato perchè anche se ha registrato in passato ascolti molto bessi, è sicuramente una serie degna di Canale 5 e molto più interessante di altre viste sulla rete. Ma la decisione è presa per cui non ci resta che seguire Shades of Blue su Top Crime: basterà sintonizzarsi sul canale 39 del digitale terrestre dalle 22,40. Oggi 24 agosto 2019 andrà in onda il primo episodio della terza stagione di Shades of Blue.

SHADES OF BLUE TERZA STAGIONE: DAL 24 AGOSTO IN ONDA SU TOP CRIME

Ma dove eravamo rimasti? A un anno dalla messa in onda della terza stagione negli Usa, Shades of blue 3 torna in chiaro e scopriremo finalmente che cosa è successo dopo il rapimento Harlee che, come ricorderete, era stata portata nella casa fuori città dall’agente dell’FBI ossessionato da lei. Harlee ha cercato di scappare da Stahl mentre la squadra cercava di capire dove l’uomo l’avesse potuta portare. Ma proprio quando Wozniak scopre l’indirizzo della casa dove Harlee potrebbe esser stata portata, viene sparato. Inaspettatamente infatti in centrale arriva un bambino che i poliziotti avevano aiutato quando era scappato di casa. Sua madre aveva testimoniato contro un noto spacciatore e adesso il piccolo è stato probabilmente assoldato per uccidere Woz. L’uomo non riesce a dire ai suoi dove si trovi Harlee che nel frattempo cade svenuta nel giardino della casa dove è stata portata da Stahl.

SHADES OF BLUE TERZA STAGIONE: PRIMO E SECONDO EPISODIO IN ONDA OGGI SU TOPCRIME

Nel primo episodio in onda questa sera su TopCrime, vedremo che sia Woz che Harlee sono vivi e stanno bene anche se sono segnati da quello che è successo a entrambi. Hanno visto la morte ma adesso devono tornare a lavoro…Purtroppo però nella vita di Harlee c’è ancora un grosso problema che porta il nome di Robert Stahl che a quanto pare non è stato fermato e che continua a ossessionarla…

Nel secondo episodio scopriremo che Harlee deve affrontare anche un altro ostacolo che le ha cambiato la vita e che ha lasciato un segno indelebile nella sua anima. Nava infatti è stato ucciso e lei vuole capire a tutti i costi chi sia stato a fargli del male. E’ una vendetta contro di lei oppure c’è dell’altro?

