La verità sul caso Harry Quebert terza puntata: i segreti di Nola sono la causa della sua morte?

Quante cose nascondeva Nola a Harry e quante cose ancora Harry deve raccontare al suo amico Marcus per arrivare a scoprire chi possa aver ucciso la ragazza? La terza puntata de La verità sul caso Harry Quebert ci aspetta il 10 settembre 2019 con tre episodi. Mediaset infatti ha deciso di mandare in onda solo 4 puntate e non 5. Vedremo quindi probabilmente la prossima settimana l’episodio cinque, l’episodio sei e l’episodio sette per poi chiudere con i restanti nella puntata in onda mercoledì. Doppio appuntamento la prossima settimana quindi con La verità sul caso Harry Quebert. Chi voleva incastrare lo scrittore? Come vedremo nella prossima puntata, ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni, Harry quella maledetta estate del 1975 ha avuto come l’impressione che qualcuno li stesse spiando. Ma chi è stato e perchè? E chi sta perseguitando Marcus cercando di mettergli paura ?

Iniziamo con le anticipazioni della prossima puntata, eccole per voi.

LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT TERZA PUNTATA: ANTICIPAZIONI EPISODIO 5-6-7

Con un flashback torniamo indietro al 1975 l’estate durante la quale Harry ricorda di aver conosciuto Elijah Stern e il suo autista Luther Caleb. In quella occasione è successo anche un’altra cosa: Harry aveva trovato sullo specchio un avvertimento. Tamara, furiosa per l’interesse che Harry ha per Nola, le chiede di saldare il conto delle ordinazioni fatte al Clark’s. Quebert deve anche pagare l’affitto perciò inizia a pensare di lasciare Sommerdale. Decide di lasciare la cittadina di notte. Mentre se ne sta andando, però, Caleb lo blocca e lo porta da Elijah Stern che gli propone di finanziare la scrittura del suo romanzo. Inoltre, gli permette di continuare a vivere in casa senza pagare l’affitto. Nola aiuta Harry a scrivere il libro. Marcu ha trovato il quadro di Nola a casa del facoltoso Stern…Intanto Harry in carcere gli sta facendo una rivelazione sulla madre di Nola…

LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT TERZA PUNTATA: CHI HA UCCISO NOLA?

Si scopre che Nola non era la sola a posare per il pittore. A quanto pare anche a Jenny era stato chiesto di posare ma Travis aveva picchiato l’uomo. Harry invece, stanco di vivere nell’ombra la sua storia d’amore con Nola le propone di scappare. Vediamo che Stern sta ascoltando la conversazione…Marcus ha deciso di scrivere il suo libro e ne ha mandato una parte all’editore. Ma non poteva immaginare quello che sarebbe successo: le prime pagine finiscono in mano alla stampa e ne nasce uno scandalo senza precedenti. Si scopre intanto che la scrittura sul manoscritto trovato con il cadavere di Nola non era di Harry ma il romanzo di Marcus potrebbe costringerlo a restare in carcere…

Vi ricordiamo che la terza puntata de La verità sul caso Harry Quebert andrà in onda il 10 settembre 2019 e si chiude poi con la quarta in onda l’11.