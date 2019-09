La verità sul caso Harry Quebert, stasera il finale: chi ha ucciso Nola? Harry sta proteggendo qualcuno?

Cosa succederà negli ultimi episodi de La verità sul caso Harry Quebert in onda oggi su Canale 5? Lo scopriremo solo seguendo la quarta e ultima puntata della serie scelta per questo mese di settembre da Canale 5. Chi ha ucciso Nola e perchè Harry continua a non voler raccontare tutta la verità a Marcus e alle forze dell’ordine? Chi ha minacciato il giovane scrittore arrivando persino a bruciare la casa in cui stava vivendo? La verità è diversa da quello che ci aspettiamo e forse, la confessione finale di Harry, darà modo di capire che c’è qualcosa di non detto…Prima di questa ultima puntata vi diciamo anche che ci sarà una seconda stagione della serie per cui, non è detto, che il finale ci riveli il nome dell’assassino di Nola. Ma nel frattempo, scopriamo quelle che sono le anticipazioni con la trama dell’ultima puntata in onda oggi 11 settembre 2019 su Canale 5.

LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT ULTIMA PUNTATA: CHI HA UCCISO NOLA?

Siamo davvero sicuri che Harry abbia fino a questo momento raccontato tutta la verità sulla storia di Nola? Gli indizi porterebbero a pensare che sia stato Luther a uccidere la ragazzina. Si era innamorato di lei e aveva un forte movente per volerla morta. Ma come sappiamo l’autista è morto in un incidente stradale poco tempo dopo la scomparsa di Nola…Non avrebbe quindi modo di minacciare Marcus…Che cosa c’è dietro a questa storia? Lo scrittore inizia a credere che il suo amico stia proteggendo qualcuno, ma chi e perchè? E quale era la grande rivelazione che Harry doveva fare sulla madre di Nola?

LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: CHI PICCHIAVA DAVVERO NOLA?

Le anticipazioni dell’ottavo episodio– Seguendo una pista del tutto diversa, Marcus inizia a capire di essersi del tutto sbagliato e di aver tratto le conclusioni sbagliate. Indaga ancora su Luther, ma scopre grazie al padre di Nola la verità sulle ferite che la ragazza aveva sempre su tutto il corpo. Era davvero la madre a picchiarla? Uno spicchio del passato di Nola chiarirà le vere dinamiche della sua personalità. E se invece fosse la stessa ragazzina a farsi del male da sola?

LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT ULTIMA PUNTATA QUAL E’ IL SEGRETO DE LE ORIGINI DEL MALE?

Le anticipazioni del nono episodio-Marcus ha ormai intuito che dietro Le origini del male c’è un altro segreto da svelare. Ancora in coppia con il Sergente, i due analizzano lo scambio di lettere fra Harry e Nola, consegnate dal Reverendo, per capire quale fosse il rapporto fra i due. Emerge una verità su Luther e la sua passione sfrenata per Nola, in cui rivedeva l’ex fidanzata e gli anni della giovinezza. E se le origini del male raccontasse la storia di una ragazzina con forti problemi mentali?

LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: UN RICORDO DI JENNY SVELA LA VERITA’?

Le anticipazioni del decimo episodio-Jenny ricorda qualcosa che ha a che fare con la sua famiglia e che forse si lega alla scomparsa di Nola…Siamo vicini a una confessione che farà capire cosa è successo davvero a Nola?