Medical Report, tutto sulla nuova serie tv di Rai 1 con Luca Argentero

Continuano ad arrivare nuove fiction su Rai 1 e, appena qualche giorno fa, sono iniziate le riprese di una nuova serie tv che verrà trasmessa proprio sulla prima rete della Rai. Il titolo è Medical Report e, chiaramente, già così lascia intuire che il genere sia quello di un medical drama. La serie tv vedrà nel cast molti volti noti al pubblico italiano, a partire da Luca Argentero. Saranno ben otto le prime serate e sedici gli episodi per Medical Report che racconterà una storia ispirata ad un fatto realmente accaduto. Curiosi di sapere chi altro vedremo nel cast e soprattutto quel è la trama di questa nuova serie? Bene, allora continuate pure a leggere.

Medical Report, nuova serie tv di Rai 1: ecco la trama ispirata ad una storia vera

Il protagonista di Medical Report sarà Andrea Fanti che sarà interpretato dall’amatissimo Luca Argentero. La trama si ispira ad una storia reale in cui un medico, dopo un grave incidente e dopo essere stato in coma per cinque ore, cancella dalla sua mente dodici anni di vita e, al momento del risveglio, si ritrova da essere medico ad essere un paziente senza ricordare nulla. Andrea Fanti, il protagonista della nuova serie tv di Rai 1, verrà colpito da uno sparo e le conseguenze lo porteranno a cambiare la sua vita. Andrea si ritroverà, infatti, a vivere addirittura due vite in una e cercherà anche di rimediare agli errori del passato. Ovviamente, la storia di Fanti vedrà altri personaggi ruotare attorno a lui. Andiamo a vedere da chi saranno interpretati.

Medical Report: gli attori del cast e quando andrà in onda la serie tv su Rai 1

Insieme a Luca Argentero vedremo molti giovani attori amati dal pubblico televisivo italiano. Da Silvia Mazzieri a Gianmarco Saurino, da Beatrice Grannò fino Pierpaolo Spollon e Simona Tabasco. Ma ancora Arianna Montefiori e Matilde Gioli. Per quanto riguarda la messa in onda di Medical Report su Rai 1 non c’è ancora alcuna notizia ufficiale. Considerano che le registrazioni sono appena iniziate la serie tv non sarà trasmessa prima del 2020. Secondo alcune indiscrezioni il mese dovrebbe prescelto dovrebbe essere marzo.