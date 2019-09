Luca Argentero e Cristina Marino bellissimi in spiaggia prima delle nozze (Foto)

Luca Argentero e Cristina Marino sono sempre più innamorati e non solo sono ormai lontani i tempi in cui la coppia nascondeva il loro amore lontano dai riflettori ma arrivano le foto della passione e la conferma del matrimonio (foto). Non c’è data e non ci sono altri dettagli ma dalla risposta dell’attore è chiaro che sta per arrivare il giorno delle nozze. Dopo la separazione dolorosa da Myriam Catania, che oggi è felice accanto al nuovo compagno ed è mamma di due bellissimi bambini, anche Luca Argentero pensa al futuro per sempre con Cristina. Sembrava che l’amore tra Myriam e Luca non dovesse mai finire, ogni estate erano i primi a mostrare passione e bellezza su una barca in mezzo al mare, oggi ci sono Luca e Cristina, un altro amore e il desiderio che duri davvero per sempre.

LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO PRONTI PER IL MATRIMONIO

Accanto alla splendida fidanzata l’attore ex gieffino ha ritrovato la felicità. Lei è attrice, modella e influencer, è la sua compagna da tre anni e a breve sembra che sarà sua moglie. La rivista Chi sembra addirittura annunciare un matrimonio imminente mentre parla della vacanza ad Ugento prima del grande passo.





La rivista li ha sorpresi in provincia di Lecce, su una spiaggia bellissima e per niente capaci di soffocare la passione. Prima una partita a racchettoni e poi tra un bacio e un altro altri ancora in acqua. “Quando sei molto innamorato – ha confidato Luca a “GQ – il matrimonio è una scelta ovvia” e per queste parole adesso si attendono i fiori d’arancio. Bellissime le loro foto insieme sul profilo social di Argentero, bellissimo il loro amore. Prosegue il periodo positivo per l’attore che al momento è impegnato in due film “Io, Leonardo” e “Brave ragazze”.