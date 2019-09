Rosy Abate 2 anticipazioni: Nina e Rosy riescono a salvare Leo?

Non potevano mancare le anticipazioni della quarta puntata di Rosy Abate 2 in onda il prossimo venerdì su Canale 5. Che ne sarà di Leonardo che è stato arrestato? Che cosa vuole ancora da lui Antonio Costello? Rosy riuscirà a dimostrare che Leo non ha nulla a che fare con la morte di Nadia, che non è stato lui a premere il grilletto? In questa sua lotta contro Costello Rosy potrebbe avere una alleata speciale. Nina tradirà suo padre per amore di Leo trovando le prove che dimostrano la sua innocenza? Da non perdere di vista anche Diego che a quanto pare è in possesso del video che dimostra quello che è realmente accaduto la notte in cui Nadia è stata uccisa. E adesso ecco per voi le anticipazioni e la trama della puntata di Rosy Abate 2 in onda il 4 ottobre 2019.

ROSY ABATE 2 ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA, LA TRAMA DEL 4 OTTOBRE 2019

L’arresto di Leo (Vittorio Magazzù) getta Rosy (Giulia Michelini) e Regina (Paola Michelini) nella disperazione. Il ragazzo viene trasferito nel carcere di Nisida, dove subisce delle minacce da parte di alcuni giovani detenuti su mandato di Costello (Davide Devenuto). Rosy convince Regina e Luca (Mario Sgueglia), ormai rassicurato riguardo all’innocenza di Leo, a formare un’inedita squadra d’azione intenzionata a salvare Leonardo prima che il carcere possa diventare la sua tomba. E in questa sua battaglia per salvare la vita a Leo, Rosy avrà un’altra alleata. Nina, delusa da quello che suo padre ha fatto con Leo, potrebbe decidere di schierarsi dalla parte del ragazzo visto che lo ama. Rosy e Leo le hanno salvato la vita e forse meritano una nuova possibilità…Nel frattempo Luca continuerà le sue ricerche per capire che cosa è successo davvero tra Rosy e Ivan di Meo prima che il piccolo Leo nascesse? Rosy sembra essere disposta a tutto, anche a uccidere con le sue mani Antonio. Ma la morte di Costello potrebbe provocare quella di Leo…

Tutto questo e molto altro nella quarta puntata di Rosy Abate 2 in onda la prossima settimana su Canale 5.