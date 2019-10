1994 terzo capitolo della saga: la trama completa del primo e del secondo episodio

Con 1994 dovrebbe chiudersi la saga pensata da Stefano Accorsi e arrivare anche il finale di questa amatissima serie tv. In onda in questi giorni su Sky, e disponibile anche su NowTv al momento con i primi due episodi, 1994 è il terzo capitolo della serie tv che racconta uno spaccato particolare della nostra Italia, tra ascese politiche, ambizioni personali, voglia di essere un numero 1. Come si intuisce facilmente anche dal titolo la serie è ambientata negli anni novanta, in questo caso, nel terzo capitolo, siamo nel 1994 . Si riprende dalla campagna elettorale: Silvio Berlusconi ha deciso di scendere in campo, al suo fianco c’è Stefano Notte. Mancano pochi giorno alle elezioni, Forza Italia è il nuovo che avanza mentre Notte deve fare i conti con i postumi della sparatoria. La sua fidanzata infatti gli ha sparato dopo aver scoperto che aveva ucciso il suo ex marito…Ma come siamo arrivati a tutto questo e che cosa succederà negli otto episodi di 1994? Ve lo raccontiamo narrandovi proprio la trama degli otto episodi di 1994 disponibile su Sky dal 4 ottobre 2019.

La serie si basa su fatti realmente accaduti, che vengono raccontati anche nei vari episodi ma aggiunge anche una parte romanzata con personaggi che non sono realmente esistiti.

1994 è una serie televisiva italiana, sequel di 1993, nata da un’idea di Stefano Accorsi, creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e diretta da Giuseppe Gagliardi. Anche in questa terza stagione troviamo Stefano Accorsi nei panni di Stefano Notte; Miriam Leone nei panni di Veronica Castello; Guido Caprino nei panni di Pietro Bosco.

1994: IL RIASSUNTO COMPLETO DEL PRIMO EPISODIO

Stefano Notte non è morto, e questo è il primo dato importante! Che cosa è successo la notte in cui Arianna ha sparato al suo fidanzato? A quanto pare Stefano ha superato l’operazione e adesso è al fianco di Berlusconi nella sua ascesa al potere. Mancano poche ore alle elezioni. Silvio Berlusconi si prepara al confronto con Occhetto in tv. A moderare un giovanissimo Mentana. Tutto sembra andare per il meglio ma Stefano viene raggiunto da dell’Utri che gli dà un ultimatum. Pare che stia per uscire un articolo che potrebbe mettere in pericolo la campagna elettorale. Infatti la sinistra vuole instillare il dubbio sul fatto che Notte sia stato vittima di un agguato pensato dalla mafia. La vittima però non doveva essere lui ma Berlusconi, per via dei suoi rapporti con la mafia.Dell’Utri quindi vuole che Notte denunci chi lo ha realmente sparato. Stefano dice di non ricordare e pensa a come uscire da questa storia. Scopriamo che Stefano, dopo essersi svegliato dal coma, aveva trovato in ospedale Arianna che a quanto pare si era pentita di quello che era successo. Stefano aveva fatto finta di non ricordare nulla e lei non gli aveva confessato quanto aveva fatto. Adesso però Stefano non la vuole denunciare e alla fine, con i soliti impeccabili tranelli riesce a non far uscire l’articolo e a fare in modo che neppure nel dibattito si parli di lui. Però c’è un’altra cosa: da Silvio Berlusconi non vuole un ruolo da ministro, lui i ministri li vuole decidere. Vuole lavorare nell’ombra e essere uno di quelli che contano…

Stefano decide di lasciare Arianna: è arrivato il momento di riprendersi la sua vita.

1994 IL RIASSUNTO COMPLETO DEL SECONDO EPISODIO

Nel secondo episodio il focus si sposta su Veronica Castello. E’ stata lei a salvare Stefano chiamando l’ambulanza la notte in cui Arianna gli ha sparato. I due si ritrovano a festeggiare la vittoria di Silvio Berlusconi che adesso è diventato premier. Veronica tra l’altro ha un ruolo che conta e vuole dimostrare di essere cambiata, di meritare il suo posto da onorevole. Ma il suo percorso non è semplice. Paga il fatto di essere una donna, di essere bella e di avere una reputazione non proprio rispettabile. In parlamento Veronica ritrova persino Bosco ma tra loro i rapporti sono molto tesi. Veronica decide di impegnarsi per dimostrare a Stefano Notte che non è solo una bella che non balla anche se lui vorrebbe ben altro da lei. Insieme ad altre colleghe si impegna per una legge contro la violenza sulle donne ma lungo il suo cammino incontra diversi ostacoli, anche l’ostilità di Irene Pivetti che la trova inadeguata per il suo ruolo.

Veronica vuole dimostrare anche alle sue colleghe di essere una in gamba e alla fine ci riesce. Fa mettere in calendario la proposta di legge pensata da lei e dalle sue colleghe. Convince tre deputate della Lega a passare con Forza Italia come Notte voleva. E alla fine comprende che lei e Stefano sono legati da un qualcosa che non si può spiegare e i due finiscono ancora una volta a letto insieme.

I prossimi episodi di 1994 andranno in onda venerdì 11 ottobre 2019 su Sky.