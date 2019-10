Volevo fare la rockstar arriva su Rai 2: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv per grandi e piccini

Andrà in onda dal 30 ottobre 2019 una serie tv nuova di zecca targata Rai 2. Parliamo di Volevo fare la rockstar, serie tv pronta a conquistare il pubblico dei giovanissimi ma anche quello degli adulti che si potranno di certo affezionare alle storie dei protagonisti. Al centro della vicenda ci sarà Olivia. A sedici anni, Olivia era una ragazza ribelle e che sognava di mettere a ferro e fuoco il mondo con la sua band rock. A 27, Olivia è ancora bella, giovane, energica e con una vita pienissima. Ma è una vita molto diversa da quella che sognava e che si svolge ancora nel piccolo paesino da cui voleva tanto scappare, che adesso è anche vittima dell’impoverimento dovuto alla post-industrializzazione. Valentina Bellè sarà la protagonista femminile di Volevo fare la rockstar, nel ruolo di Olivia. L’abbiamo già vista bellissima e bravissima in Sirene e adesso è pronta per un nuovo ruolo da protagonista! Al suo fianco ci sarà un altro bravissimo attore, Giuseppe Battiston, che veste i panni di Francesco.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova serie tv di Rai 2 che lo ricordiamo, andrà in onda dal 30 ottobre in prime time.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR ARRIVA SU RAI 3 DAL 30 OTTOBRE 2019: LE ULTIME ANTICIPAZIONI

La libertà che Olivia desiderava un tempo è diventata un ricordo confuso, per via delle tante responsabilità che le sono piovute addosso e di una situazione economica che la costringe a svolgere tre lavori per crescere al meglio le due figlie gemelle. Nate quando aveva solo sedici anni, Olivia le ha dovuto crescere da sola, visto che il padre delle bambine non le è mai stato vicino (e nessuno, tranne lei, sa chi sia). Viola ed Emma, undici anni, si trovano in un momento cruciale della loro esistenza. Viola, la più fisica e la meno intellettuale delle due, dovrà trovare il modo di accettare i cambiamenti repentini del proprio corpo.

In questa meravigliosa avventura, Olivia non è certo supportata. Di sicuro, non da sua madre Nadja, donna tanto vitale quanto inaffidabile che, da quando è rimasta vedova (dell’amatissimo padre di Olivia, Tito), va e viene da casa continuamente. E nemmeno da suo fratello Eros, diciottenne di simpatia travolgente, ma schiavo di una natura narcisistica che ne fa più un terzo figlio che un vero supporto. Meglio va con la sua amica del cuore Daniela (che, a differenza di Olivia, ha una vita sentimentale molto ricca), e con Fulvio, ex membro della sua band e ora prete sui generis, che la aiutano come possono. Tuttavia, a un certo punto, un incidente automobilistico costringerà la nostra protagonista a fare i conti con i suoi problemi irrisolti.

Mentre Olivia tenta di riappropriarsi della sua esistenza, Eros sarà impegnato nella sua storia d’amore impossibile e segreta con Antonio, un carabiniere di paese, promesso sposo della sua migliore amica, Vanessa. Intanto, Nadja cercherà di riconquistare figli e nipoti, ma quasi sempre finirà per combinare solo casini. In tutto questo, l’arrivo di Francesco, un vedovo arrivato insieme alla figlia adolescente Martina da Milano e che ha rilevato un piccolo supermercato, avrà una profonda influenza sui nostri personaggi. Anche perché il supermercato in questione è proprio quello dove lavora Olivia e tra i due, dopo un primo momento di interesse romantico, nascerà una serie infinita di conflitti, sorprese e condivisioni.

DOVE E QUANDO VEDERE VOLEVO FARE LA ROCKSTAR DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING

La prima delle sei puntate andrà in onda il 30 ottobre 2019 su Rai 2. Volevo Fare la Rock Star è una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni, per la regia di Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro e Emanuela Grimalda. Sei prime serate in onda da mercoledì 30 ottobre su Rai2 e su Rai Play dove sarà disponibile da subito l’intera stagione .