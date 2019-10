La strada di casa 2 ultima puntata: Irene è ancora viva? Ernesto ha ucciso Mauro?

Che cosa succederà nell’ultima puntata de La strada di casa 2? Se nei primi episodi la storia sembrava non decollare, nelle ultime puntate invece gli intrighi hanno conquistato di nuovo il pubblico che si è appassionato alla vicenda della famiglia Morra. Quale sarà dunque l’epilogo della seconda stagione de La strada di casa? Scopriremo chi ha ucciso Mauro? Potrebbe esser stato Ernesto che nell’ultimo episodio si è dimostrato particolarmente vicino a Fausto, forse perchè gli conveniva nascondere qualcosa? E altro dubbio che il pubblico della fiction ha: se Irene fosse ancora viva? Se fossero stati lei ed Ernesto a organizzare tutto, usando Mauro solo per i loro scopi? Cosa ancora deve succedere nell’ultima puntata de La strada di casa 2? Gloria sarà arrestata visto che ha ricordato di esser stata a casa di Mauro? Non ci resta che scoprire i dettagli nelle anticipazioni per l’ultima puntata de La strada di casa 2 che ci aspetta martedì 29 ottobre 2019 su Rai 1.

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA IRENE E’ ANCORA VIVA?

Ci hanno fatto credere che Irene si sia uccisa gettandosi dal fiume, ma è davvero così? Che fine ha fatto suo figlio Davide? Perchè nessuno riesce a trovarlo e di lui non ci sono tracce? E se fosse Irene la donna bionda che Ernesto è andato a trovare nel famoso motel arrivando poi a dire a Veronica che invece aveva una amante? I due sono in combutta? Ma perchè hanno fatto tutto questo, solo per vendicarsi di quello che era successo 5 anni prima?

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: ERNESTO HA UCCISO MAURO?

Come abbiamo visto nella quarta puntata de La strada di casa 2, Ernesto è entrato in casa di Mauro per rubare il registratore di Gloria. E se lo avesse fatto solo perchè pensava che in quel registratore ci fossero delle prove della sua colpevolezza e le avesse poi cancellate? Inoltre, a proposito di Gloria: siamo davvero sicuri che sia malata? Se qualcuno la stesse avvelenando proprio per tramare contro di lei e darle le colpe? Se avesse davvero la malattia che tutti credono abbia, ricorderebbe comunque spezzoni della sua vita passata in quel modo?

Forse a commettere l’omicidio è stata l’ultima persona al mondo di cui Fausto sospetterebbe, ma non c’è solo questo: su di lui e la sua famiglia incombe una minaccia ancora più grave e gli rimane pochissimo tempo per far ritrovare la strada di casa a tutti i suoi cari…Anche l’arma del delitto è stata trovata per cui sembra che la verità stia per venire a galla una volta e per sempre…

Insomma il gran finale sarà rivelato solo martedì prossimo con l’ultima puntata de La strada di casa 2.