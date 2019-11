Oltre la soglia seconda puntata: cosa nasconde Tosca nel suo passato?

Ha sicuramente lasciato il segno nel pubblico di Canale 5 la prima puntata di Oltre la soglia la nuova fiction di Canale 5 che vede Gabriella Pession protagonista nei panni di Tosca, il primario di neuropsichiatria in un ospedale romano. Una serie forte, capace di portare in prima serata temi difficili da affrontare, con un cast eccezionale fatto di giovani e grandi attori che sanno arrivare al pubblico. Ed è stata sicuramente molto apprezzata la prima puntata della fiction tanto che sono davvero moltissimi i telespettatori a chiedersi che cosa succederà nei prossimi appuntamenti. Cosa accadrà nella seconda puntata di Oltre la soglia in onda il 13 novembre 2019, scopriremo che cosa nasconde Tosca nel suo passato? Scopriremo perchè continua a parlare con “la sua amica immaginaria” che sembra rappresentare Tosca da piccola, quando anche lei era una adolescente problematica in cerca di un aiuto?

Siamo solo all’inizio e Tosca deve ancora risolvere i problemi dei ragazzi che arrivano da lei in reparto…

OLTRE LA SOGLIA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SECONDA PUNTATA IN ONDA IL 13 NOVEMBRE 2019

Nella prima puntata di Oltre la soglia sono state raccontate le storie di Dora e Jacopo che Tosca e il suo team hanno risolto con successo. Ma arrivano come sempre altri ragazzi bisognosi di aiuto in reparto…Dopo una crisi rabbiosa a scuola, Silvia (Martina Cerroni) arriva in reparto e Tosca (Gabriella Pession) inizia le sue indagini: perchè quella ragazzina così benvoluta e studiosa, d’improvviso mostra tanta rabbia? E Caterina (Beatrice De Mei), l’amica affettuosa che la visita in reparto, dice la verità? Di Muro (Giorgio Marchesi), intanto, non riesce a dimenticare Tosca e l’attrazione reciproca pare inarrestabile. Le regole di Tosca questa volta sembrano non funzionare: mai due volte con lo stesso uomo ma a quanto pare, per il procuratore si può fare una eccezione…E anche lui sembra nascondere qualcosa nel suo passato, qualcosa che non ha ancora raccontato a nessuno. Lo farà a Tosca?

La musica sembra l’unico modo per Roberto (Michele Spadavecchia) di stare bene: appena smette appare disorientato e cade in una sorta di prostrazione. Tosca troverà il modo di aiutarlo, con la collaborazione e l’entusiasmo di tutti i giovani pazienti del suo reparto. Intanto Di Muro cerca di scoprire qualcosa di più della donna di cui si sta innamorando, ma lei si dimostra sfuggente e rifiuta di confidarsi.

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Oltre la soglia che ci aspetta mercoledì prossimo su Canale 5.