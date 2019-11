La caccia-Monteperdido: Lucia è ancora viva? Le due ragazze sono state sequestrate da più persone?

Che cosa succederà nella seconda puntata de La Caccia-Monteperdido in onda domenica prossima su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata del 17 novembre 2019.

Come avrete visto nel primo episodio, dopo il ritrovamento di Ana, adesso la polizia si concentra sulle ricerche di Lucia ma non è facile perchè la persona che l’ha rapita, ha distrutto il rifugio. La polizia pensa che dietro alla scomparsa di Ana e Lucia ci sia Alvaro, il padre di Ana. L’uomo infatti viveva in montagna, poco distante dal “buco” dove le due ragazze erano state rinchiuse. Non solo, il casco che il sequestratore usava per far visita alle due bambine, era lo stesso che Alvaro faceva usare per il trekking. Ma è davvero stato il padre di Ana a fare del male a lei a Lucia? Tutto faceva pensare a lui, anche il fatto che probabilmente Lucia veniva abusata, mentre Ana doveva invece restare fuori…

Insieme a questa storia si intreccia anche quella di Sara che, come avrete visto, ha subito un trauma, che ancora non conosciamo, che non ha ancora superato e che in alcuni contesti la porta a essere poco lucida…

LA CACCIA-MONTEPERDIDO: ANTICIPAZIONI E TRAMA SECONDA PUNTATA 17 NOVEMBRE 2019

“La tempesta“ è il titolo della seconda puntata della serie tv spagnola in onda domenica prossima su Canale 5.

A Monteperdido continua la ricerca di Lucia dopo che Ana è stata ritrovata. Il primo sospettato del rapimento è il padre della ragazza, Alvaro Montrell. La Giudice decide di non arrestarlo, ma emette un ordine restrittivo nei confronti della famiglia. L’uomo chiede ad Elisa di convalidare il suo alibi, ma la ragazza si confida con Sara Campos, sergente della UCO che segue le indagini insieme al Tenente Santiago Bain. Elisa ha sempre detto che lei non era in compagnia di quello che allora era il suo professore…Ma perchè Alvaro avrebbe dovuto inventarsi una simile bugia sapendo che sarebbe poi stato messo al bando in paese?

Sulla zona imperversa un forte temporale e il pericolo che il fiume esondi è molto serio. Elisa viene percossa dal padre che ha saputo delle sue dichiarazioni e scappa impaurita. Dopo la revoca dell’ordine restrittivo, Alvaro viene a sapere che cinque anni prima anche Gaizka avrebbe potuto fornirgli un alibi e lo affronta picchiandolo. Ana assiste alla scena e fugge in preda al terrore. Joaquin, non contento dei risultati delle indagini, manda in onda in un programma televisivo un’intervista di Ana e offre una ricompensa a chi gli darà notizie della figlia Lucia.

Ma siamo davvero sicuri che dietro al rapimento di Ana e Lucia ci sia una sola persona, e se invece le persone coinvolte in questa triste storia fossero di più?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de La caccia in onda domenica prossima su Canale 5.