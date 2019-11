Pezzi Unici sbarca su Rai 1: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction con Sergio Castellitto

La Rai sgancia un nuovo asso e vuole fare di nuovo il colpaccio. Dopo il grande successo di una delle prime nuove proposte della stagione televisiva 2019/2020, Imma Tataranni-Sostituto procuratore, arriva in prime time su Rai 1 Pezzi Unici. E’ un altro dei nuovi titoli che la Rai ha scelto per il prime time e che riporta in prima serata Cinzia TH Torrini alla regia di una fiction, sicuramente destinata a fare bene. Gli ingredienti ci sono tutti: il cast brillante, la storia, la regia e il solito mistero che, nelle fiction della TH Torrini non può mancare. Riuscirà Sergio Castellitto con i suoi Pezzi Unici, i ragazzi con i quali collabora, a conquistare il pubblico di Rai 1?

Nella splendida cornice di una Firenze che vedremo da diversi punti di vista, sarà raccontata la storia di Vanni, un uomo che ha perso suo figlio e che indaga su quello che è davvero successo. Un uomo che vede nell’arte l’unica via della riabilitazione per altri ragazzi che, come suo figlio, hanno smarrito la retta via. Oltre a uno straordinario Sergio Castellitto, troveremo anche un grande Giorgio Panariello in un ruolo per lui sicuramente inedito.

Cinzia TH Torrini, prima del debutto della fiction sul piccolo schermo ha spiegato quanto ci tenesse a portare il mondo della sua Firenze, il mondo degli artigiani davanti al grande pubblico. “Ci tenevo a dar luce a questo mondo che per secoli si è tramandato di padre in figlio. Volevo attirare l’attenzione su una realtà che è sotto la minaccia di scomparire. E non per ultimo volevo presentare ad un pubblico più giovane che c’è un’alternativa, sotto certi aspetti più valida e più soddisfacente, a certi lavori frustranti e ripetitivi, ma soprattutto che il lavoro c’è” ha spiegato la regista della fiction Pezzi Unici.

Ma scopriamo qualcosa in più sulla trama e sulla storia dei protagonisti di Pezzi Unici. Ecco per voi delle anticipazioni che ci presentano il Vanni, per dirla alla toscana, e la storia che ci terrà compagnia alla domenica sera.

PEZZI UNICI SBARCA NELLA DOMENICA SERA DI RAI 1: LA STORIA DI VANNI

Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia tramanda da generazioni. Uomo tutto d’un pezzo, vecchio stampo, nell’arte dell’intaglio e del restauro Vanni non ha eguali. Come padre però ha fallito. Lorenzo, il suo unico figlio, temperamento da artista e carattere ribelle, si è perso nella droga ed è morto. Suicidio, o almeno così sembra. Eppure negli ultimi tempi Lorenzo sembrava essersi ripreso: si era disintossicato e teneva un corso di artigianato in una casa famiglia. Ed è per questo motivo che Vanni non si dà pace, continuando a credere che ci sia dell’altro nella vicenda legata alla storia di suo figlio…

Gli allievi di questo corso sono cinque ragazzi problematici. Ciascuno ha alle spalle un dramma personale (ha commesso un reato, è tossico, non ha una famiglia) e ciascuno ha un sogno: sono “Pezzi Unici”. Per questi giovani, in bilico fra speranza e dannazione, la differenza può farla un corso di artigianato, quello che Lorenzo aveva avviato e che Vanni, per superare il senso di colpa nei confronti del figlio (sa che se si è perso è anche colpa sua), decide di proseguire. Vanni è un uomo ferito, dai modi burberi ma con qualcosa di autentico da trasmettere, è un maestro di artigianato e di vita che riesce nell’impresa più grande: tirare fuori il talento nascosto di ciascuno dei suoi improbabili allievi. Ogni episodio concentrerà i sospetti di Vanni su uno dei “Pezzi Unici” svelando, attraverso un uso sistematico del flashback, il dramma personale vissuto dal ragazzo protagonista della puntata e il pezzetto di verità che detiene sulla morte sospetta di Lorenzo. Come in un puzzle, l’accumulo e l’incastro dei flashback puntata dopo puntata, porterà Vanni a scoprire il mistero che si cela dietro quell’omicidio.

PEZZI UNICI DISPONIBILE ANCHE SU RAIPLAY

Pezzi Unici debutterà domenica 17 novembre 2019 su Rai 1 ma sarà disponibile anche su RaiPlay in streaming. Sono sei le puntate della nuova fiction di Rai 1 Pezzi Unici, sei quindi le domeniche in compagnia dei cinque ragazzi e del Vanni.

La Rai va alla riconquista della domenica sera: dopo due settimane di stop, con il campo libero per le altre reti, cerca di rifare il botto arrivato grazie a Vanessa Scalera con la sua Imma Tataranni. Per Sergio Castellitto i e suoi ragazzi, arriverà lo stesso successo ?

PEZZI UNICI IL CAST DELLA NUOVA FICTION DI RAI 1

SERGIO CASTELLITTO IRENE FERRI FABRIZIA SACCHI LEONARDO PAZZAGLI ANNA MANUELLI MOISÈ CURIA LUCREZIA MASSARI CAROLINA SALA MARGHERITA TIESI LORENZO DE MOOR Con MARCO COCCI RENATO MARCHETTI SANDRA CECCARELLI KATIA BENI ANTONIO ZAVATTERI ANDREA MUZZI PAOLO LORIMER

E con GIULIO BERRUTI

Con l’amichevole partecipazione di LORETTA GOGGI

Con la partecipazione di GIORGIO PANARIELLO VANNI BANDINELLI ANNA CHIARA FANTI LAPO ERICA GIORDANI ELIA FORTI JESS VALENTINA BEATRICE CORSI LORENZO BANDINELLI CARLO FANTI TOMMASO LINDA SANDRA ISPETTORE SARTI DON GIANNI PRIMO TORRI ROBERTO TUCCI VIVIANA MARCELLO CORSI