Narcos arriva finalmente in chiaro: su Rai 4 la prima stagione con Pablo Escobar protagonista

I più giovani conoscono a memoria le puntate di Narcos, una delle serie più viste e apprezzate lanciare sulla piattaforma Netflix. E finalmente, anche chi fino a ora non ha potuto godersi la serie, potrà farlo in chiaro. Narcos infatti sbarca da oggi, in prime time, su Rai 4. La prima puntata della prima stagione di Narcos andrà in onda oggi 16 novembre 2019. Ovviamente si parte con la storia di Pablo Escobar, uno dei più grandi narcotrafficanti al mondo.

La prima stagione di Narcos fa il suo debutto su Netflix nel 2015 e da allora ottiene un successo mondiale. Tre le stagioni dedicate alle vicende di Pablo Escobar mentre successivamente, la serie si sposta in Messico, con Narcos-Messico che ci porta nel mondo di El Chapo.

La prima puntata di Narcos, in onda questa sera su Rai 4 sarà seguita, in seconda serata, da uno “Speciale Wonderland Narcos”, interamente dedicato alla serie e alla vicenda criminale di Escobar; tra le interviste figurano Chris Brancato, ideatore della serie con Carlo Bernard e Doug Miro, Guido Piccoli, biografo di Escobar ed esperto di storia della Colombia, e Giuseppe Palumbo, disegnatore, su soggetto dello stesso Piccoli, del graphic novel Escobar: El Patron.

NARCOS LA PRIMA STAGIONE IN ONDA SU RAI 4: LA TRAMA DEL PRIMO E DEL SECONDO EPISODIO

Sono due gli episodi ad andare in onda in prima serata su Rai 4. Vediamo le anticipazioni.

Narcos stagione 1 episodio 1 dal titolo Discesa– Il chimico Cucaracha consegna un carico di stupefacenti al contrabbandiere Pablo Escobar. L’agente della DEA Steve Murphy si unisce alla lotta contro la droga a Bogotà. In questo momento storico la cocaina non è ancora al centro del narcotraffico ma presto, Escobar, si renderà conto delle sue grandi potenzialità…Dagli Stati Uniti la lotta contro il Narcotraffico è iniziata da tempo e gli agenti della DEA cercano in tutti i modi di catturare chi fa arrivare la merce oltreoceano.

Una serie di flashback in questo primo episodio ci presentano la situazione del narcotraffico in America Latina e di quello che gli Usa hanno cercato di fare negli ultimi anni. In questo primo episodio di Narcos, facciamo anche la conoscenza di Steve Murphy, che nel 1979 lavorava nella polizia di Miami e si occupava di arrestare piccoli spacciatori di marijuana. Durante una serata tra amici a giocare a bowling conosce quella che sarà la sua futura moglie. Murphy non ha ancora idea di cosa Pablo stia facendo in Colombia, ma presto ne verrà a conoscenza. Pablo nel frattempo ha cominciato a collaborare con Cucaracha che reperisce la materia prima in Perù e inizia a trasformare il prodotto e a finirlo in un laboratorio chiamato Kitchen a Medellín. La cocaina così prodotta viene smerciata in tutta la Colombia, e per la prima volta anche negli Stati Uniti, grazie agli aerei privati di Carlos Lehder, mezzo tedesco e mezzo colombiano. Inizia così uno dei più grandi traffici della storia di cocaina verso gli Stati Uniti, in particolare Miami. E con la cocaina arriva anche la violenza.

Narcos stagione 1 episodio 2 dal titolo La spada di Simón Bolívar– Pablo sta diventando sempre più ricco e non fa nulla per non ostentare questa sua ricchezza anche se suo cugino Gustavo lo rimprovera. I soldi che la cocaina porta sono tanti, così tanti che è necessario nasconderli. E visto che le banche non sono un posto sicuro si scava: i soldi di Pablo sono ovunque, si nascondono anche nei mattoni delle case e si costruiscono altre strutture, molti finiranno sotto terra e, come vedremo in futuro, non sarà una ottima idea…Per affiancare Murphy arriva Pena, un collega che, come lui, ha una grande voglia di portare i narcotrafficanti dietro le sbarre. Quando l’agente Murphy si trasferisce in Colombia con la sua famiglia viene subito fermato all’aeroporto: i narcotrafficanti hanno già tutti i suoi dati e non lo perderanno d’occhio.