Il Processo, nuova fiction Canale 5: è il primo legal drama targato Mediaset, le anticipazioni

Da venerdì 29 novembre 2019 arriverà in prima serata su Canale 5 una nuova fiction intitolata Il Processo. Si tratta di otto episodi per quattro prime serate per il legal drama targato Mediaset e Lucky Red. In questo articolo vi faremo conoscere meglio questa nuova serie tv: chi sono gli attori protagonisti, qual è la trama de Il Processo, alcune curiosità e che cosa c’è da aspettarsi. E allora partiamo subito dal cast della nuova fiction di Canale 5. Protagonista indiscussa è Vittoria Puccini che interpreterà la PM Elena Guerra. Antagonista di Elena sarà invece l’avvocato Ruggero Barone, interpretato da Francesco Scianna.

Nel cast ci saranno anche molti altri attori noti al pubblico tv, tra cui: Camilla Filippi, Maurizio Lastrico, Simone Colombari, Euridice Axen, Alessandro Averone, Michele Morrone, Tommaso Ragno e Roberto Herlitzka.

Il Processo: ecco la trama della nuova fiction in onda su Canale 5 dal 29 novembre 2019

Di che cosa parla Il Processo? Il PM Elena Guerra e l’avvocato Ruggero Barone si troveranno in netto contrasto dando inizio ad un vero e proprio scontro in aula. Una donna viene accusata di omicidio ed è assistita proprio dall’avvocato Ruggero Barone. La donna in questione avrebbe ucciso la giovane Angelica di soli diciassette anni. Elena Guerra si interesserà molto di questo processo. La PM, tra l’altro, è una donna molto precisa, in particolar modo nel suo lavoro. Barone e la Guerra si scontreranno spesso in aula finché l’avvocato non scoprirà un segreto che riguarda proprio la donna. Ovviamente Ruggero userà questo segreto contro Elena per farsi strada senza troppi ripensamenti. Qual è il segreto di Elena Guerra e come andrà a finire il processo? Da che parte starà la verità?

Il Processo, fiction Canale 5: le curiosità e la possibilità di procedere con uno spin-off

“Una donna complessa e affascinante, apparentemente dura, ma in realtà provata da un trauma segreto che si porta dentro da tantissimo tempo e che non ha mai avuto la forza ed il coraggio di affrontare, ma che, grazie a questo processo, dovrà finalmente tirare fuori. Mi sono molto documentata per interpretarla, vedendo documentari, tra i quali quello sul processo di Yara Gambirasio, tra l’altro seguito da una donna PM molto tosta, molto dura, simile in qualche modo ad Elena” è con queste parole che l’attrice protagonista Vittoria Puccini ha voluto raccontare il suo personaggio Elena Guerra durante la presentazione della nuova fiction di Canale 5 Il Processo. Si intuisce chiaramente che la PM ha un carattere ed una personalità molto interessante e sorprendente. Ma i personaggi de Il Processo hanno tutti qualcosa da comunicare tanto che il regista Stefano Lodovichi ha poi affermato: “Il bello di questa storia è che ogni personaggio meriterebbe uno spin-off“. E magari si potrebbe proprio partire da uno spin-off che ruoti intorno al personaggio di Elena Guerra? Chi lo sa! Per ora l’appuntamento è con Il Processo, in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 29 novembre 2019.