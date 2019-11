Il processo seconda puntata: chi ha ucciso Angelica? Il Processo sarà invalidato?

E’ il primo legal drama che Mediaset manda in onda e dobbiamo ammettere che la trama della serie tv è davvero molto interessante e speriamo non ci deluda. Che cosa succederà nella seconda puntata de Il processo in onda il 6 dicembre 2019 su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano che cosa succederà nella seconda fase del processo dedicato all’omicidio di Angelica. Il colpo di scena è arrivato proprio sul finale della prima puntata in onda ieri, quando Silvia, la migliore amica della vittima si è dichiarata colpevole. Ma per Elena non ci sono dubbi: la ragazza sta mentendo. La conosce bene, ha stretto un legame molto particolare con lei e sa bene che potrebbe esser stata pagata o minacciata. Perchè accusarsi di un simile delitto e non raccontare invece di aver visto la signora Monaco e Angelica insieme la sera dell’omicidio?

Non tralasciamo un altro dettaglio. Elena al momento sa bene che se si scoprisse che Angelica era sua figlia, il processo potrebbe essere invalidato visto che lei non poteva sin dall’inizio accettare questo incarico. E visto che il suo rivale è un osso duro, iniziamo a credere che presto, scoprirà la verità sulla vittima, capirà che c’è molto di più in questa storia…Elena sta rischiando molto. Ha mandato all’aria anche il suo matrimonio per questo processo…E potrebbe aver commesso degli errori, come quello di sentirsi sui social e non solo, con il suo ex, padre di Angelica…

IL PROCESSO ANTICIPAZIONI E TRAMA SECONDA PUNTATA 6 DICEMBRE 2019

La situazione sentimentale di Elena (Vittoria Puccini) è sempre più complicata, mentre il processo procede con colpi di scena. Dopo l’inattesa confessione di una teste, la PM scova due testimoni chiave in grado di avallare la colpevolezza di Linda (Camilla Filippi), rivelandone la natura ossessiva e crudele. Ma Ruggero (Francesco Scianna) ottiene un’informazione che potrebbe cambiare le sorti del processo, spostando l’attenzione su un nuovo sospettato. Quello che doveva essere un processo senza troppi colpi di scena, si trasforma invece in qualcosa di molto complicato…

Mentre Ruggero indaga sull’uomo misterioso che Silvia vide litigare con Angelica qualche sera prima dell’omicidio, Elena continua a cercare Lorenzi, il factotum di Monaco fuggito in Brasile. Ma quando la PM scopre l’esistenza di una prova che potrebbe inchiodare Linda, Ruggero riesce a ribaltare le carte del processo, mettendo in discussione tutte le certezze di Elena.

E’ ancora davvero sicura che sia stata la Monaco a uccidere sua figlia? E se Ruggero scoprisse che Elena era la madre di Angelica che cosa succederebbe?

Appuntamento a venerdì prossimo con la seconda puntata de Il processo.