La cattedrale del mare da Netflix a Canale 5: ecco cosa c’è da sapere

Sta per sbarcare su Canale 5 una nuova serie tv intitolata La cattedrale del mare. Chi è in possesso di un abbonamento alla piattaforma streaming Netflix probabilmente ha già sentito parlare di questa serie e forse l’ha anche già vista. La cattedrale del mare è pronta ad arrivare sul piccolo schermo per il grande pubblico di Mediaset ma intanto vi diamo qualche anticipazione che riguarda proprio questa serie televisiva. Curiosi di scoprire trama, cast e altre curiosità su La cattedrale del mare? Bene, continuate pure a leggere allora.

Su Canale 5 arriva una serie tv direttamente da Netflix: ecco La cattedrale del mare

La cattedrale del mare è una drama serie del 2017.

Su Netflix è disponibile la prima stagione che, come già detto, andrà presto in onda anche su Canale 5. Mediaset punta dunque su un prodotto già presente nella nota piattaforma online. Chissà se il pubblico apprezzerà. La serie è ispirata al romanzo di Ildefonso Falcones. Il cast di La cattedrale del mare è formato principalmente da: Aitor Luna che interpreta Arnau e Michelle Jenner che interpreta invece Mar.

La cattedrale del mare: di cosa parla la nuova serie di Canale 5 già disponibile su Netflix

Passiamo adesso alla trama della serie tv La cattedrale del mare. Già il titolo fa sicuramente intuire qualcosa ai telespettatori. Ci troviamo nel XIV secondo e siamo in Spagna, a Barcellona per essere più precisi. Il protagonista è un servo dalla forte personalità, dal carattere ben determinato e con un unico obiettivo: essere libero e ricco. Per lui non sarà certo semplice ottenere quanto desiderato, anzi. Sarà anche spesso in contrasto con lo sdegno dei nobili. Dopo essere passato dalla miseria avrà intorno molti nemici che organizzeranno un complotto proprio contro di lui. La vita dell’uomo sarà nelle mani dell’Inquisizione. Come andrà a finire?

Una trama sicuramente interessante e un personaggio principale molto forte per La cattedrale del mare. Al momento non è ancora stata ufficializzata la data di messa in onda della serie tv in prima serata su Canale 5. Secondo le indiscrezioni diffuse sul web, la messa in onda è prevista proprio per questo mese di dicembre 2019. Continuate a seguirci perché molto presto vi daremo altre notizie al riguardo.