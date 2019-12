Suburra la terza e ultima stagione presto su Netflix: Spadino e Aureliano per lo scontro finale (VIDEO)

Suburra-La serie sta per arrivare! Netflix poche ore fa ha annunciato sui social l’uscita della terza stagione di una delle serie italiane di maggiore successo. Non c’è ancora una data ma Suburra 3 arriva su Netflix nel 2020 e quello che sarà visibile sulla piattaforma streaming è l’ultimo capitolo della saga. Riprenderemo da dove avevamo lasciato: Aureliano e Spadino alleati pronti a riprendersi Roma, non senza ostacoli. Ma ci sono delle novità: non dimentichiamo che Spadino sta per diventare padre, Angelica infatti è incinta e anche questo lo potrebbe in qualche modo cambiare…L’amore anche nella vita di Aureliano che, come ricorderete, ha intrecciato una relazione con Nadia nella seconda stagione della serie. I due continueranno a stare insieme, per regnare su Roma? Le anticipazioni per il momento sono davvero pochissime ma sembra chiaro che ancora una volta, il nemico da battere sarà Samurai!

Di questa terza stagione di Suburra sarà probabilmente protagonista anche Adriano. Ricorderete infatti che sul finale, Cinaglia si era alleato con Samurai…Nel frattempo in ospedale Manfredi si era svegliato dal coma per cui Spadino deve stare in guardia perchè adesso in famiglia c’è un altro uomo che potrebbe volere il potere.

Per fare il punto, ecco dove eravamo rimasti

SUBURRA 3: LA TERZA STAGIONE DELLA SERIE ARRIVA SU NETFLIX NEL 2020

Sul trono di Roma c’è posto per un solo re. Suburra 3, la stagione finale. Prossimamente.

Pochissime le prime anticipazioni che si vedono nel trailer, alcuni dei frame infatti si riferiscono alla passata stagione. Riconfermati i protagonisti delle prime due stagioni: Alessandro Borghi sarà ancora una volta Aureliano. Poi ci sarà Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

Il sindaco di Roma questa volta è stato eletto. Come cambieranno adesso gli equilibri? E da quale parte deciderà di stare Amedeo? Continuerà la sua alleanza con il crimine o cercherà di cambiare davvero Roma? “Io voglio stare con chi vince” lo sentiamo dire nel trailer ufficiale della terza stagione di Suburra, chi vincerà adesso?

SUBURRA 3 IN ARRIVO SU NETFLIX: ECCO IL TRAILER UFFICIALE DELLA TERZA STAGIONE

Non ci resta che aspettare la data ufficiale dell’uscita della serie.