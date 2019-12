Oltre la soglia ultima puntata: dalla malattia di Tosca ai problemi in reparto. Arriva il gran finale

Andrà in onda domenica 15 dicembre 2019 la sesta e ultima puntata di Oltre la soglia. La fiction di Canale 5 non ha brillato per ascolti ma ha lasciato il segno. E chi l’ha seguita, non ha potuto fare a meno di apprezzarne tutte le qualità, trattandosi davvero di un prodotto ben fatto. Domenica quindi andrà in onda la sesta e ultima puntata di Oltre la soglia. Come avrete visto negli ultimi episodi, Tosca si mette sempre di più alla prova, non comprendendo che spesso la sua malattia è complicata da tenere a bada. Ha tirato di recente troppo la corda, per mettere davanti a tutto il suo lavoro, l’amore per i ragazzi di cui cerca di prendersi cura. Adesso però potrebbe pagare le conseguenze di tutto questo. Nell’ultima puntata infatti per lei ci saranno dei grandi problemi nella vita privata ma soprattutto sul lavoro…

Vediamo quelle che sono le anticipazioni e la trama dell’ultima puntata di Oltre la soglia in onda la prossima domenica su Canale 5.

OLTRE LA SOGLIA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 15 DICEMBRE 2019

Il 15 dicembre 2019 andrà quindi in onda l’ultima puntata della fiction di canale 5.

Tosca (Gabriella Pession) dovrà affrontare Di Muro (Giorgio Marchesi), ora che lui ha scoperto la verità. Non sarà facile per il primario far fronte a questa difficile prova, ma è l’unico modo per capire se il loro legame è forte abbastanza e può andare avanti. Il Pm le ha dichiarato il suo amore, ma confermerà questi sentimenti anche di fronte alla malattia di Tosca? Agosti (Paolo Briguglia) si troverà al centro di numerose svolte: da una parte c’è Lea (Zoe Flora Brunoro), la giovane paziente di cui si deve occupare al posto di Tosca, dall’altra parte c’è Barbara (Nina Torresi). La dottoressa, infatti, ha rivelato al marito di essere attratta dal collega. Una commissione disciplinare esamina il lavoro di Tosca per stabilire se dovrà essere licenziata. I colleghi e lei stessa incontrano un ispettore del Ministero che valuterà se potrà continuare il suo lavoro. A testimoniare sarà anche Di Muro, con il quale la relazione sentimentale è in un momento molto delicato. Nel frattempo un nuovo paziente, che potrebbe essere pericoloso, arriva in reparto…Nonostante tutto quello che le sta succedendo, Tosca troverà comunque la forza di mettere ancora una volta, i suoi ragazzi, davanti a tutto.

Appuntamento quindi a domenica prossima con il gran finale.