You 2 regalo di Natale di Netflix per i fans della serie: la trama dei 10 nuovi episodi

Per Natale Netflix fa un gradito regalo a tutti i fans di You. Arriva infatti il 26 dicembre 2019 la seconda stagione della amatissima serie streaming YOU. Avevamo lasciato Joe ( Penn Badgley ) alle prese con un nuovo omicidio, quello di Beck, la sua ex fidanzata. Ha scritto il libro che lei aveva pensato, lo ha pubblicato e poi ha lasciato tutto, per cercare altrove di ricominciare una nuova vita. Ha scelto anche una nuova città: si riparte da Los Angeles.

In questa seconda stagione ci chiederemo anche un’altra cosa: Candice è ancora viva? Sta davvero cercando Joe per fargli confessare tutto quello che è successo in passato con Beck? Una cosa è certa: Joe è ossessionato da Candice…

YOU 2 DAL 26 DICEMBRE 2019 SU NETFLIX: LA SECONDA STAGIONE CON JOE PROTAGONISTA

Ecco Will Bettelheim. Non è più il solito Joe. Appena arrivato a Los Angeles ha deciso di chiudere con l’amore, che però, come l’omicidio, sa come trovarti.

In questa seconda stagione Joe ha i suoi buoni propositi: non vuole più fare del male a nessuno, non vuole trovare l’amore. Nei suoi sogni Beck è viva, sta bene e anche Candice è andata via per sempre. Ma le cose stanno in modo diverso a quanto pare…Nella sua nuova vita però Joè non vuole soffrire per amore.

La narrazione in questa seconda stagione si muove su due livelli: la nuova vita di Joe, che si fa chiamare Will, e i ricordi con Candice che cerca di dimostrare che è stato lui a uccidere Beck e non solo…

YOU LA TRAMA COMPLETA DEL PRIMO EPISODIO DAL TITOLO UN NUOVO INIZIO

Joe, diventato “Will”, arriva nel suo inferno personale sulla Terra: Los Angeles. Cerca di rigare dritto, ma il passato non sembra volerlo abbandonare del tutto.

You riassunto completo episodio 2×01-A Joe a quanto pare Los Angeles non piace ma ha bisogno di una nuova città per ricominciare e per cercare di farsi una nuova vita. C’è spazio per i flashback e quindi spazio per Candice che torna a chiedere il conto…Nei pensieri di Joe però sembra di vivere anche delle situazioni al presente. Candice infatti sembra essere viva, torna nella sua testa. Ha capito che ha ucciso Beck e lo minaccia di dire tutto alla polizia. Joe inizia a fare la conoscenza dei suoi nuovi vicini di casa, tra loro anche una ragazza di 14 anni.

Joe cerca un lavoro e si ritrova in un locale particolare, in mix tra un negozio di frutta, bar e libreria. Si era ripromesso di non guardare nessuna ragazza ma non sa resistere. E punta la sua nuova preda, iniziando come solo lui sa fare, ad “analizzarla”. Adesso però Joe non esiste più: si chiama Will. L’approccio con questa ragazza non è come lui si aspetta è lei stavolta a mescolare le carte e a fare il primo passo. Scopre quindi che la ragazza appena conosciuta, lavora nello stesso posto in cui è stato appena assunto. La nuova ragazza che finisce sotto la sua lente di ingrandimento si chiama Love.

Joe inizia il suo nuovo lavoro ma non si sarebbe mai aspettato di iniziare così presto a essere ossessionato da Love. E invece parte a fantasticare su quello che potrebbe dare insieme a lei. Candice continua a ossessionare Joe e gli giura che lo troverà e non ci sarà un posto nel quale lui non starà al sicuro…I giorni passano e Joe si rende conto che Love è una persona speciale…Ed è così che inizia ad andare sui social anche per seguire Love che però ha tutti i suoi profili privati. E visto che lui non ha un profilo social ha bisogno di crearne uno. Ed è per questo che si fa aiutare dalla sua nuova vicina che gli spiega i trucchi dei social, per non essere banale e per conquistare la ragazza alla quale mira. Ma proprio quando Love accetta la sua amicizia scopre che la ragazza è sposata…La ragazza si precipita a casa sua quando scopre che si è ustionato. Love decide di far fare a Joe un giro della città per fargli capire che Los Angeles è un posto magico.

Un altro flashback ci porta nel passato di Joe, quando era solo un bambino.

Questa volta è Love che cerca di analizzare Will e non il contrario e lui non può che essere affascinato da questa donna che vuole prenderlo per la gola…Joe scopre che il marito di Love è morto per una brutta malattia. Love capisce che anche Joe come lei ha sofferto non solo, ha provato il vero amore e anche la vera perdita, proprio come è successo a lei.

La vicina di casa di Joe gli dice che un suo vecchio amico è passato per prendere una cosa…Chi è?Arriva il colpo di scena: in un magazzino Joe sta nascondendo il vero Will e adesso un suo amico lo sta cercando. E scopriamo inoltre che Joe ha pianificato tutto anche stavolta, anche con Love. Nulla è iniziato per caso.

