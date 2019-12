La Guerra è finita arriva su Rai 1: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction

Il 2020 porterà su Rai 1 altri nuovi prodotti che dovranno conquistare il pubblico. In attesa della seconda stagione de L’amica geniale, che farà il suo debutto nel mese di febbraio, dopo Sanremo, arriva nelle prime settimane di gennaio, La guerra è finita, una nuova fiction che si presenta con tutte le carte in tavola per registrare ottimi ascolti. Nel cast tra gli altri, un bravissimo Michele Riondino e una altrettanto brava Isabella Ragonese.

La guerra è finita inizia poco dopo la Liberazione, nei mesi in cui i sopravvissuti alle deportazioni tornano a casa. Tra questi, anche qualcuno che non troverà più nessuna famiglia ad attenderlo: bambini, ragazzini e adolescenti che hanno visto e vissuto l’orrore – allora ancora nascosto e indicibile – dei campi di sterminio. Questa storia parla di loro. E di alcuni adulti coraggiosi che aiutano i ragazzi a riemergere lentamente alla vita, in un luogo improvvisato e privo di risorse, sullo sfondo di un’Italia provata, miserabile, ridotta in macerie.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova fiction di Rai 1. Ecco la trama de La guerra è finita.

LA GUERRA E’ FINITA SBARCA SU RAI 1: ECCO LA TRAMA DELLA NUOVA FICTION

I protagonisti adulti de La Guerra è finita si chiamano Davide e Giulia. Davide era lontano da casa quando sua moglie e suo figlio sono stati presi, avviati ai treni, spariti nel nulla – e non se lo può perdonare. Ha partecipato alla Resistenza, ma ora tutte le sue forze sono concentrate nella loro disperata ricerca. Giulia è figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti e da poco è stato arrestato e condotto in carcere. Le strade di Davide e di Giulia si incrociano per caso, quando entrambi si trovano alle prese con alcuni bambini e ragazzi, reduci dai campi, che non sanno da chi andare, cosa fare, dove trovare un rifugio. Aiutati da Ben, un ex ufficiale della Brigata Ebraica che ha rinunciato a rientrare in Palestina per dare una mano a quanti vorranno seguirlo nella nuova patria, Davide e Giulia occupano una tenuta agricola abbandonata dove, in una piccola scuola rurale, insegnava un tempo la giovane moglie di Davide. Qui, passo dopo passo, con pochissimi aiuti dall’esterno, bambini e ragazzi italiani e stranieri riscoprono il rispetto reciproco, la solidarietà, la voglia di giocare, studiare, lavorare, amare. E raccontare – quasi sommessamente, con dolore – la loro perduta umanità. Le età sono le più diverse.

E così le provenienze, le rabbie, le disperazioni e i sogni. C’è Gabriel, che orfano già da prima della guerra, è riuscito a fuggire da un campo di concentramento ed è stato raccolto e salvato dai partigiani polacchi. C’è Miriam, che un tempo suonava il piano e ora non sa o non vuole più farlo. C’è Sara che detesta il Paese che le ha portato via il padre, la madre e i suoi fratelli con le Leggi Razziali e non vede l’ora di andarsene in Palestina. E c’è Mattia, che non viene dai campi, ma è solo un ragazzo che dà una mano nella tenuta, nascondendo però un recente passato in cui è stato nelle milizie repubblichine, senza neanche sapere bene quello che faceva.

E ci sono poi i bambini più piccoli, come Giovanni che non riesce più a parlare dopo le atrocità che ha visto e si limita a disegnare. E i piccolissimi, come Ninnina, quattro anni, che ha anche lei un numero tatuato sul braccio. Nello scorrere del racconto, ognuno va incontro ai propri fantasmi, alle proprie paure e ai propri desideri, che finalmente potranno cominciare a prendere corpo. Ma per andare avanti devono fare i conti con il passato e ritrovare il senso delle parole e della testimonianza…

LA GUERRA E’ FINITA ARRIVA SU RAI 1: IL CAST DELLA NUOVA FICTION CHE APRE IL 2020

regia di MICHELE SOAVI | una serie creata da SANDRO PETRAGLIA

con Michele Riondino, Isabella Ragonese, Valerio Binasco

Andrea Bosca, Carmine Buschini, Federico Cesari , Carolina Sala, Juju Di Domenico, Beatrice Cevolani, Paola Sambo, Diego Facciotti, Alfredo Pea, Laura Pizzirani, Sara Lazzaro, Maria Vittoria Dallasta, Augusto Grillone, Eva Soavi, Anna Pini, Maxim Gallozzi e con Sandra Ceccarelli

una produzione PALOMAR in collaborazione con RAI FICTIONprodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti

LA GUERRA E’ FINITA QUANDO ANDRA’ IN ONDA

La prima puntata de La guerra è finita andrà in onda su Rai 1 il 13 gennaio 2020, la serata di partenza quindi è quella del lunedì ( la sfida dovrebbe essere con il Grande Fratello VIP). Le puntate de La guerra è finita sono 4.