Il molo rosso da stasera su Rai 2: tutto quello che succederà nella seconda stagione

Tornerà questa sera, martedì 7 gennaio 2020, Il molo rosso, una delle serie tv più amate di Rai 2. Questa in questione sarà la seconda stagione della serie ma anche l’ultima. Il molo rosso 2 andrà in onda in prima serata con otto episodi per quattro sere. Che cosa c’è da sapere su questa imperdibile seconda stagione della nota serie e cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente i tanti affezionati telespettatori de Il molo rosso potranno contare sulla riconferma di Alvaro Morte, tanto per cominciare bene. Alejandra e Veronica continueranno le loro indagini che riguardano la morte misteriosa di Oscar. Ma andiamo a vedere meglio i dettagli sulla trama di questa ultima stagione de Il molo rosso.

Il molo rosso 2: ecco la trama e quello che succederà in questa ultima stagione

Ricordiamo intanto che Oscar era il marito di Alejandra e dopo il suicidio, la donna ha scoperto che Oscar aveva anche una amante ovvero Veronica. Non solo però perché l’uomo conduceva una doppia vita con un’attività illecita che lo aveva condotto a riciclare denaro sporco. Alejandra e Veronica collaborano per scoprire di più sulla morte misteriosa di Oscar. Bene, questo è solo un piccolo riassunto della prima stagione de Il molo rosso ma che cosa succederà in quella nuova?

Il molo rosso 2: ecco che cosa vedremo nella prima puntata in onda su Rai 2

Nella prima puntata del Il molo rosso 2, in onda questa sera su Rai 2, Alejandra deciderà di confessare tutto a Veronica sulla sua vera identità e deciderà di mandare Alex via da casa. Veronica, incoraggiata dal consiglio di Conrado, cercherà di recuperare la macchina di Oscar. Sarà in questo modo che Veronica scoprirà che Oscar aveva moltissime multe e tutte riconducibili alla stessa città. A questo punto Veronica deciderà di chiedere l’aiuto ad Alejandra per scoprire qualcosa in più proprio sulla cittadina in questione. Conrado e Alex scopriranno invece che Oscar si faceva chiamare Mario e durante le lunghe indagini, tra Conrado e Alex succederà qualcosa che li legherà di più.

Non ci resta che attendere di vedere la prima puntata de Il molo rosso 2. Appuntamento a questa sera, martedì 7 gennaio, in prima serata su Rai 2.