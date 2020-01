La Guerra è finita anticipazioni seconda puntata: Davide cerca la sua famiglia, i ragazzi rischiano di non avere una casa

Che cosa succederà nella seconda puntata de La Guerra è finita? La fiction di Rai 1 in onda il 13 gennaio 2020 con la prima puntata è stata vista da quasi 5 milioni di spettatori, un risultato davvero eccellente per una storia così forte che invita tutti a riflettere per non dimenticare quello che è stato.

Lunedì 20 gennaio 2020 andrà in onda la seconda puntata de La Guerra è finita e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Come avrete visto nel primo episodio, Davide ha deciso di fermarsi nella tenuta per dare una mano a tutti i ragazzi e ai suoi amici. C’è bisogno di dimostrare che si sta in quel posto per lavorare e per ricostruire. Ma ha mentito perchè il prefetto non ha dato nessuna autorizzazione e adesso i ragazzi rischiano di perdere di nuovo quello da da giorni è il loro punto di riferimento.

Davide poi continua anche le ricerche: vuole sapere che fine hanno fatto sua moglie e suo figlio ed è intenzionato a partire per l’Austria dove dovrebbero esser stati portati i suoi cari. Riuscirà a ritrovare la sua famiglia? Mattia intanto continua a mentire su chi è davvero e su quelle che sono le sue intenzioni ma è vero il legame che sta instaurando con i suoi nuovi amici anche se non può ammettere di essere un amico degli ebrei. La confessione fatta ai soldati che hanno combattuto con i tedeschi potrebbe mettere a rischio i suoi amici? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni e la trama della seconda puntata de La Guerra è finita.

LA GUERRA E’ FINITA SECONDA PUNTATA: LE ANTICIPAZIONI DEL 20 GENNAIO 2020

I marchesi Terenzi rivogliono la Tenuta, dunque tutti gli sforzi fatti da Davide, Ben e Giulia rischiano di essere stati inutili. Bisogna fare il possibile per far cambiare loro idea, altrimenti il gruppo dovrà trovare un altro luogo in cui ospitare i piccoli sopravvissuti della guerra e prendersi cura di loro. Mattia, intanto, è sempre più pressato dai suoi ex commilitoni, per i quali dovrebbe tradire i suoi nuovi amici. Il giovane dovrebbe portare dei soldi oppure oggetti di valore ma non sa chiaramente dove prendere queste cose…Che cosa deciderà di fare? Racconterà a Davide la verità per farsi aiutare o tradirà le persone che si sono fidate di lui?

Giulia spera che Davide possa trovare presto la sua famiglia e lo incoraggia nella ricerca dicendogli che andrà tutto bene…

Appuntamento quindi a lunedì con la seconda puntata de La Guerra è finita in onda su Rai 1 il 20 gennaio 2020.