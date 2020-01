La Guerra è finita fa il pieno di ascolti: una storia difficile per non dimenticare

Nel mese in cui si ricorda tutto il male subito dalle vittime dell’Olocausto la Rai sceglie di mandare in onda la serie La Guerra è finita. Una storia davvero molto forte nonostante i protagonisti della narrazione siano i bambini. Ci siamo fermati a riflettere su quello che i bambini sopravvissuti alla Shoa abbiano portato sempre nei loro occhi e nel loro cuore? Le violenze subite, quelel viste, le torture, le stanze con le docce e il gas, quel numero tatuato sulle braccia. Veder morire i nuovi amici diventati famiglia dopo aver perso i genitori e i fratelli, vedere davanti ai proprio occhi scorrere immagini difficili anche solo da raccontare.

Ne La guerra è finita, che fa il pieno di ascolti con la prima puntata in onda su Rai 1 il 13 gennaio 2020, si riflette proprio su questo. Non solo tutto il dolore provato durante la prigionia nei campi di sterminio ma anche tutto quello che è successo dopo. La disperazione di chi pensa di esser stato abbandonato dai genitori, lo smarrimento dei più piccoli, il dramma degli adolescenti diventati uomini e donne troppo presto a causa di quello che hanno vissuto.

Le domande dei piccoli che si chiedono perchè i loro genitori si sono dimenticati e non li cercano, il dolore di chi non sa dare un nome a quello che è successo ma ha l’animo per sempre segnato da tutto questo. L’orrore provato da chi tutto quello non l’ha vissuto e si sente incapace di poter aiutare queste piccole creature che hanno solo il buio nell’animo e non vedono la possibilità di accendere la luce.

La Guerra è finita è il racconto che più spesso dovremmo farci ricordando quello che è stato e quello che ancora oggi in molte parti del mondo succede. Pensiamo ai bambini, giovani vittime innocenti della crudeltà degli adulti.

GLI ASCOLTI DEL 13 GENNAIO 2020: QUASI IN 5 MILIONI PER LA FICTION DI RAI 1

La Guerra è Finita ha conquistato 4.778.000 spettatori pari al 21% di share.

Un successo di ascolti ma soprattutto di contenuti per la fiction di Rai 1 La Guerra è finita e sicuramente un plauso a chi questa storia l’ha scritta e raccontata ma anche al cast dai più grandi, ai più piccoli che con il volto segnato dal dolore hanno saputo colpire dritto al cuore del telespettatore.