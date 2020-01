La Guerra è finita anticipazioni: Davide troverà il suo bambino?

Grandi emozioni anche nella seconda puntata de La Guerra è finita in onda su Rai 1 ieri sera. Questa settimana la fiction con Michele Riondino protagonista sfiderà una nuova puntata del Grande Fratello VIp 4 nella gara agli ascolti del lunedì sera e a breve, con i dati auditel relativi alla serata di ieri, scopriremo chi ha vinto. Ma noi siamo qui per raccontarvi quello che succederà nel prossimo appuntamento, con le anticipazioni della terza puntata de La Guerra è finita in onda il 27 gennaio 2020.

Come avrete visto ieri sera, Davide non si può rassegnare, spera ancora che da qualche parte in Italia o forse anche in Austria, ci siano delle persone dal cuore grande. E’ stata Giulia a fargli notare che di certo ci saranno le stesse persone in altri posti, che si prendono cura dei bambini sopravvissuti ai lager, proprio come loro fanno con i piccoli che accudiscono da settimane. E Davide grazie a questa speranza non smette di credere che forse potrà riabbracciare il suo piccolo. Ma le preoccupazioni non mancano. L’ingegnere infatti ha trovato tra la cenere un oggetto simbolo del culto di Benito Mussolini e ha capito che Mattia probabilmente non sta dicendo la verità…Effettivamente il giovane, ancora legato ai militari squadristi con i quali sembra aver combattuto forse vorrebbe cambiare ma adesso ha paura. Non si è confidato con nessuno e le sue bugie potrebbero presto essere scoperte proprio da Davide…

Vediamo quindi la trama della terza puntata de La Guerra è finita in onda lunedì prossimo su Rai 1.

LA GUERRA E’ FINITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 27 GENNAIO 2020

La terza puntata della fiction andrà tra l’altro in onda proprio nel giorno della memoria, per non dimenticare tutto quello che successe nel corso della seconda Guerra Mondiale e non solo.

Giulia si sta molto avvicinando all’avvocato che è entrato da poco nella sua vita. L’uomo ha molte attenzioni per lei e sembra volerle chiedere di diventare la sua fidanzata. Ma Giulia sa bene che in cuor suo prova qualcosa per Davide. Quello che stanno facendo insieme li ha uniti ancora di più e così alla fine si baciano. Significherà qualcosa questo bacio soprattutto per Davide che sta ancora superando un lutto?

Mattia non riesce a separasi dal gruppo di fascisti del quale ha fatto parte ma Davide ha capito che il giovane sta nascondendo qualcosa e cerca prove utili…

Tutto questo e molto altro nella terza puntata della fiction che andrà in onda lunedì prossimo su Rai 1.