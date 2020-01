New Amsterdam 2 chiude col botto: carcerate in ospedale, si tenta l’evasione. Cosa accadrà?

E’ andato in onda ieri 28 gennaio 2020, l‘ultimo episodio di New Amsterdam 2 della prima parte della stagione. Come saprete in America le stagioni delle serie tv vengono divise in due parti e così succede anche in Italia. Gli episodi finali della season 2 torneranno quindi in primavera e solo allora potremo capire che cosa succederà nel New Amsterdam dopo la “grande idea” di portare molte detenute in ospedale. Effettivamente la puntata in onda ieri, che ha chiuso la stagione, sembrava ricordare Orange is the new Black, una delle serie più amate in tutto il mondo.

NEW AMSTERDAM 2 FINISCE LA PRIMA PARTE DELLA SECONDA STAGIONE

Max e i suoi colleghi sono andati nel carcere di Rikers per provare a fare della prevenzione. Hanno curato molte pazienti ma mentre erano lì c’è stata una rissa finita molto male. Le carcerate sono state portate in ospedale ma nessuno poteva immaginare che in realtà la loro era solo una trovata per cercare di evadere. E così la puntata di ieri di New Amsterdam 2 è finita con il botto: Max ed Hellen non hanno idea di quello che sta per succedere ma presto si ritroveranno a gestire una situazione difficile. Nel frattempo la Bloom è di nuovo in crisi a causa dei farmaci, della sua dipendenza e del grande dolore che sente per i problemi causati dalla gamba…Per la Sharpe intanto sono arrivate pessime notizie: dopo quello che è successo nel palazzo con le persone che si stavano drogando e il suo arresto, perde il posto di primaria di oncologia. Ma perde anche la possibilità di aiutare Max nella gestione dell’ospedale.

Per il dottor Godwin arrivano ottime notizie: nonostante sentisse di nuovo dei dolori alla gola, si trattava solo di una semplice allergia. Il suo cancro non c’è più. Adesso è in remissione. La notizia dovrebbe aprirgli il cuore ma è ancora devastato perchè pensa a Giorgia. Era il solo motivo per il quale stava lottando cercando di vincere la sua battaglia…

NEW AMSTERDAM 2: COSA SUCCEDERA’ IN OSPEDALE DURANTE LA TENTATA EVASIONE?

Cosa succederà quindi nelle puntate che restano della seconda stagione di New Amsterdam? Possiamo darvi delle anticipazioni. Gli episodi infatti stanno andando in onda negli Usa proprio in queste settimane. Le ultime puntate della serie infatti vengono trasmesse dal 14 gennaio 2020.

Si ricomincerà dall’episodio 10, dal titolo Code Silver, Codice d’argento. Siamo nel bel mezzo dell’evasione delle detenute del carcere che cercano di lasciare l’ospedale ma in questo episodio, come succede spesso, si darà spazio ai protagonisti della storia. Troveremo quindi Martin e Iggy insieme rinchiusi nella stessa stanza con una tirocinante che cercherà ad analizzare il loro rapporto di coppia…

Ella e Vijay sono al sicuro e si trovano ad affrontare il disturbo ossessivo compulsivo della futura mamma…Forse grazie all’aiuto del futuro nonne, Ella non dovrà lasciare la città e potrà restare insieme al dottore?

Max ed Hellen sono insieme: vengono sequestrati da due delle evase che vogliono lasciare il carcere e devono mettere anche in sicurezza l’ospedale cercando di evitare che per i pazienti ci siano dei pericoli…

Lauren e Zach si ritrovano a gestire una situazione complicata: devono operare una paziente. La dottoressa Bloom mostra ancora una volta tutta la sua bravura e Zach non può che confessarle di aver rubato lui la pasticca. Dovrà curarsi e questo significa che forse potrebbero non vedersi mai più…

Il dottor Reynolds sembra voler seguire la sua fidanzata a San Francisco, lascerà il New Amsterdam?

