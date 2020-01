Anna e Sergio pericolosamente vicini ma i fans di Don Matteo 12 si dividono: si spera nel ritorno con Marco

Che cosa succederà tra Sergio e Anna nelle prossime puntate di Don Matteo 12? Potrebbe nascere una dolce storia d’amore? I fans della serie, va detto, non sono molto felici di questo possibile fidanzamento. Quasi tutti infatti fanno il tifo per il ritorno di fiamma tra Anna e Marco. A giudicare però da come sono andate le cose, sembrerebbe proprio che tra i due non ci sia possibilità di un ritorno…Infatti nella puntata di Don Matteo 12 in onda il 30 gennaio 2020, il capitano è stata molto chiara con il suo ex fidanzato. L’ha tradita, l’ha umiliata, le ha detto una serie di menzogne e lei non può far finta che tutto questo non sia accaduto.

Non ci riesce proprio, è davvero amareggiata da questa storia. E rientrando a casa, Anna ha avuto modo di farsi consolare da Sergio. Per il momento solo un forte abbraccio e nulla di diverso, ma potrebbe anche succedere dell’altro?

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA: TRA ANNA E SERGIO CI SARA’ DEL TENERO ?

La prossima settimana Don Matteo non andrà in onda. Come saprete infatti inizia il Festival di Sanremo e non ci sarà posto per la fiction di Rai 1 che torna quindi tra quindici giorni. Dalle anticipazioni della quinta puntata che andrà in onda il 13 febbraio 2020, si capisce però che tra Sergio e Anna ci sarà un nuovo avvicinamento. Infatti Anna dovrà andare al matrimonio di una sua cugina e non avendo il suo ex fidanzato, decide di chiedere a Sergio di accompagnarla. Cecchini che non lo immagina, avverte Marco che spera in un riavvicinamento. Ma quando il PM vede Anna e Sergio insieme, capisce che forse è arrivato il momento di voltare pagina…E ci sarà una persona a lui nota, vicina a consolarlo a quanto pare… E’ davvero finita così tra i due? Siamo solo a metà della stagione per cui potrebbe succedere ancora di tutto…

Nel frattempo Spoleto si prepara per l’arrivo del Papa, per cui ne vedremo davvero delle belle.