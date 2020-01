Anna e Sergio saranno la nuova coppia in Don Matteo 12? Marco rischia di restare solo

Inutile dire che il pubblico femminile ha particolarmente gradito la scelta degli autori di Don Matteo 12 di portare un nuovo personaggi nella storia…E se questo personaggio si chiama Dario Aita, capirete bene che il regalo è ancora più grande. L’attore è amatissimo dal pubblico di Rai 1 e il suo ruolo in Don Matteo conquista le signore e le ragazze. Un po’ tutte le età è chiaro…Il bel tenebroso che tra l’altro in Don Matteo 12 ha anche un ruolo da bad boy, sa come conquistare l’affetto del pubblico.

E’ chiaro che adesso i telespettatori si chiedono se oltre a questo conquisterà anche il cuore della bella capitana. Tra Anna e Sergio potrebbe esserci il lieto fine? Potrebbe nascere una storia d’amore?

ANNA E SERGIO NUOVA COPPIA IN DON MATTEO 12?

Il pubblico che segue con affetto e passione don Matteo 12 si divide. Da una parte c’è chi pensa che tra Anna e Sergio non succederà nulla, ci sarà solo una bella amicizia. Poi c’è invece chi pensa che Anna e Sergio potrebbero mettersi insieme…E per finire c’è chi pensa che questa storia ci sarà ma che alla fine Anna capirà di essere ancora innamorata di Marco e che quindi Sergio e Ines potrebbero lasciare insieme Spoleto. Molti spettatori infatti credono che Anna si sia avvicinata al giovane ribelle solo perchè tiene molto alla piccola Ines, avendo sofferto lei tanto da piccola, senza il suo papà.

Voi da che parte state?

Di cose ne potrebbero succedere ancora molte, siamo solo alla terza puntata di Don Matteo. E’ chiaro che gli sguardi tra i due e i gesti fatti da Anna lascino pensare che tra lei e Sergio si sia accesa una sorta di miccia, forse un colpo di fulmine? Per il momento però non c’è stata nessuna detonazione, se mai questa bomba ci fosse, non è ancora esplosa!

Anche in questa dodicesima stagione di Don Matteo 12 le questioni d’amore tengono banco e i triangoli amorosi sono all’ordine del giorno! Vedremo come andrà a finire tra Sergio e Anna che sulla carta, sembrano essere una bellissima coppia!