L’amica geniale 2 anticipazioni seconda puntata: Lila e Lenù innamorate di Nino tra tradimenti e bugie

Che cosa succederà nella seconda puntata de L’amica Geniale 2 in onda il prossimo lunedì su Rai 1? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei due episodio in onda il 17 febbraio 2020. La puntata di ieri si è chiusa con una notizia molto particolare: Lila ha detto a Elena di essere incinta! Le cose però saranno molto complicate come vedremo nella prossima puntata e l’estate che Lenà e Lila stanno per vivere non sarà come la giovane studentessa aveva immaginato. Lei e Lilia infatti, in compagnia delle altre amiche partiranno per Ischia senza sapere che sulla loro strada incroceranno un giovane ragazzo del quale probabilmente entrambe si innamoreranno. In realtà Elena è da sempre innamorata di Nino Serratore anche se lo nega mentre Lila scoprirà quelli che sono i suoi sentimenti solo dopo aver passato del tempo con lui! E Nino? Lui di chi è innamorato? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata, eccole per voi.

L’AMICA GENIALE 2 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SECONDA PUNTATA

Vi ricordiamo che il sottotitolo della seconda stagione de L’amica Geniale è Storia del nuovo cognome proprio come succede con il romanzo di Elena Ferrante e ci invita a riflettere su come la vita di Lila sia cambiata dopo il suo matrimonio con Stefano Carracci.

Le anticipazioni dell’episodio 2×03 Scancellare: La foto di Lila viene messa in bella mostra nella vetrina del nuovo negozio in centro, mentre Lila inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma e la sua innata furbizia. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole. Lila ha da sempre dimostrato una grandissima intelligenza ed Elena sa bene che se solo avesse avuto modo di studiare, le cose per lei sarebbero andate in modo diverso…

Le anticipazioni dell’episodio 2×04 Il bacio: Dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato in tutta fretta perché la ragazza è incinta, Elena accetta di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura a patto che si vada a Ischia, dove sa che troverà anche Nino, in compagnia del suo amico Bruno. Quello che Elena non sa è che Lila, al primo incontro con Nino, ne resterà folgorata. All’inizio parleranno insieme di libri, di progetti poi però il tempo passerà in altro modo e alla fine Nino e Lila diventeranno amanti. Lila tradirà suo marito Stefano con la complicità di Elena che deciderà di mentire in primis a sé stessa, perchè non dirà a Lila quello che prova per Nino e poi anche al Carracci. Per Lila arriverà invece una inattesa ventata di libertà, una voglia di essere donna che mai prima aveva sentito perchè Nino la vuole con delicatezza, con lui tutto sarà diverso.

Ma quello che Lila prova è senso di rivalsa verso suo marito o prova davvero qualcosa per il giovane Serratore? E Nino che ha anche una fidanzata, che cosa sta combinando davvero?

Tutto questo e molto altro nella seconda e imperdibile puntata de L’amica geniale 2 in onda il prossimo lunedì su Rai 1.