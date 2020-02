Il commissario Montalbano torna in tv con due nuovi episodi a marzo 2020: le anticipazioni

La Rai, dopo il mese di febbraio che sta andando a gonfie vele, in termini di ascolti tv, affila le armi anche per il mese di marzo. E punta tutto sul grande cavallo di battaglia della rete, parliamo chiaramente de Il commissario Montalbano che torna a marzo con due nuovi episodi. Ma prima una grande novità. Come è successo anche per L’Amica geniale, anche Il commissario Montalbano sbarca al cinema a fine febbraio. In tv invece i due episodi andranno in onda a marzo.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più proprio sue due nuovi episodi de Il commissario Montalbano.

IL COMMISSARIO MONTALBANO PRIMA AL CINEMA POI IN TV

Il primo episodio si intitola “Salvo amato, Livia mia”, è tratto dai racconti di Andrea Camilleri “Salvo amato… Livia mia” e “Il vecchio ladro”. Il secondo invece si intitola “La rete di protezione”, trasposizione dell’omonimo romanzo del grande scrittore siciliano. In questi giorni in tv stanno andando in onda gli spot che fanno fare ai fans della serie, il conto alla rovescia un mese prima della messa in onda. Abbiamo infatti visto il mitico Catarella con tanto di valige per un promo pubblicitario

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti al cinema, Il commissario Montalbano ci aspetta a fine febbraio. Nel dettaglio “Salvo amato, Livia mia” sarà proiettato il 24, 25 e 26 febbraio (l’elenco delle sale sarà disponibile a breve sul sito www.nexodigital.it).

IL COMMISSARIO MONTALBANO ANTICIPAZIONI EPISODIO SALVO AMATO…LIVIA MIA…

I due nuovi episodi, girati come sempre nel ragusano, tra Scicli, Ragusa Ibla, Punta Secca, Modica, Donnalucata e Sampieri, non prevedono guest star e sono tra loro molto diversi. Il primo, come si deduce dal titolo sarà centrato sulla relazione tra Salvo (il Commissario) e la sua storica compagna Livia, interpretata dal 2016 da Sonia Bergamasco. Non mancano però le indagini: in questo episodio si indagherà infatti sulla morte di Agata, una vecchia amica di Livia ritrovata cadavere in un corridoio dell’archivio comunale. Sembra che la donna sia stata uccisa dopo aver subito una violenza sessuale ma Montalbano inizia a pensare che questa non sia la pista giusta…

IL COMMISSARIO MONTALBANO ANTICIPAZIONI EPISODIO LA RETE DI PROTEZIONE

Nel secondo episodio, “La rete di protezione”, sarà invece chiamato a risolvere uno strano enigma. L’ingegner Sabatello gli porta dei filmini girati nel corso di alcuni decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Naturalmente il commissario intuirà che non si tratta solo di una bizzarria, ma che dietro a quelle strambe pellicole si nasconde una vicenda del passato dalle tinte tragiche e fosche.

Appuntamento quindi al 9 marzo 2020 con il primo episodio de Il commissario Montalbano che di certo, anche in questa nuova edizione, farà grandissimi ascolti.

