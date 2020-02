Don Matteo 12 anticipazioni: Anna e Sergio arriva il bacio, dimenticato Marco?

Tornano le nostre anticipazioni di Don Matteo 12: che cosa succederà nella sesta puntata in onda il prossimo giovedì? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Spoleto e ci rivelano proprio la trama dei due episodi di Don Matteo 12 in onda il 27 febbraio 2020. Come avrete visto nella puntata di ieri, Sergio sembra aver deciso di provare a essere un padre per la piccola Ines e questo sembra aver anche molto colpito Anna che sin dal primo momento ha creduto che il giovane, nonostante gli errori del passato, potesse essere una figura di riferimento per la piccola…

Ma tra Anna e Sergio, per buona pace dei fans della fiction di Rai 1, sembra esserci anche dell’altro! E’ possibile che la bella capitana si sia presa una cotta per il giovane e tenebroso e che, nonostante tutto il dolore che prova ancora nel vedere un abito da sposa e ripensando quindi alla sua storia con Marco, decida di voltare pagina? Come abbiamo visto nel promo della sesta puntata di Don Matteo 12 ci sarà anche un bel bacio tra Sergio e Anna, è l’inizio di qualcosa di importante? Lo scopriamo con le anticipazioni: nella prossima puntata di Don Matteo infatti ci sarà anche un altro clamoroso colpo di scena…Non solo, guest star della puntata di The Jackal: risate assicurate!

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI E TRAMA SESTA PUNTATA DEL 27 FEBBRAIO 2020

12×06 Non Commettere Adulterio: Per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio. In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Anna non esclude che Sara possa essere realmente coinvolta nel caso mentre Marco decide di fidarsi della sua amica. Anna quindi lo accusa di essere troppo coinvolto emotivamente e si allontanata ancora di più da lui…

Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web con dei tutor d’eccezione: i The Jackal.

Tutto questo e molto altro nella sesta puntata di Don Matteo 12 in onda il prossimo giovedì su Rai 1.