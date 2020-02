La vita promessa 2 anticipazioni: Spanò trova Rocco? Per Carmela un nuovo amore

Che cosa succederà nella seconda puntata de La vita promessa 2 in onda lunedì su Rai 1? Vi ricordiamo che in questa seconda stagione della serie, ci saranno tre puntate da seguire per capire come andrà a finire la storia di Carmela e della famiglia Rizzo. Come avrete visto nel primo appuntamento, per Carmela la vita in America non è affatto semplice. E dopo un breve periodo di pace e serenità durante il quale aveva rimesso insieme i pezzi della sua vita, il destino si è tornato ad accanire contro di lei. Una sera, durante una litigata con Rosa, suo figlio Rocco è scappato, scomparendo nel nulla. Poi, Mr Ferri, di ritorno dalla Germania per aiutarla, è morto. L’uomo sapeva che avrebbe messo a rischio le sue condizioni di salute viaggiando ma lo ha fatto per amore di Carmela…Nel frattempo la donna ha scoperto che Spanò non è in prigione e che è tornato…

Cosa accadrà dunque nella puntata in onda il primo marzo 2020? Scopriamolo con le ultime news e le anticipazioni: Carmela troverà Rocco con l’aiuto di Spanò? Per lei ci sarà spazio per un nuovo amore?

LA VITA PROMESSA 2 ANTICIPAZIONI: TRAMA SECONDA PUNTATA 1 MARZO 2020

Appurato il fatto che Vincenzo Spanò sia ancora vivo, Antonio è finalmente libero di vivere la sua vita, ma prende strade che sua madre non riesce ad approvare. Il loro rapporto ne risente e Carmela sempre alla disperata ricerca di Rocco, trova nella piccola Sarah un nuovo modo di essere madre; tra le due nasce un legame fortissimo, che rinsalda anche quello già esistente tra la donna e Mr Ferri. I tre, insieme, potrebbero anche sembrare una famiglia, ma la bambina ha già un padre e il suo arrivo a Little Italy è destinato a cambiare tutte le carte in tavola. ..L’uomo infatti appena incontra Carmela, sembra essere colpito dalla sua forza…Nel frattempo l’altro figlio di Carmela pensa di candidarsi alle elezioni…Spanò sta facendo un grande investimento di risorse nella ricerca di Rocco con la speranza che trovando il ragazzo possa convincere finalmente Carmela ad accettare la sua corte.

Lo troverà e che cosa vorrà da Carmela in cambio? Lo scopriremo nella seconda puntata in onda settimana prossima su Rai 1.

La vita promessa 2 anticipazioni: Spanò trova Rocco? Per Carmela un nuovo amore ultima modifica: da